Real Madrid - Juventus: quando si gioca e dove vederla in TV e streaming

Uno dei big match della terza giornata della Champions League è, senza dubbio, la sfida Real Madrid – Juventus. Andiamo a scoprire quando si gioca e dove vedere le partita.

Dove vedere Real Madrid – Juventus

Real Madrid – Juventus è programmata per mercoledì 22 ottobre con calcio di inizio alle 21. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e in esclusiva da Amazon Prime Video e, quindi, sarà visibile a tutti gli utenti Amazon Prime. Per seguire il match è possibile attivare la prova di 7 giorni disponibile a 0,49 euro, senza alcun vincolo di rinnovo. Per iniziare subito la visione basta raggiungere il sito di Prime Video, tramite il box qui di sotto.

Real Madrid – Juventus: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del match:

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Fran Garcia, Alaba, Huijsen, Raul Asencio; Vinicius, Tchouaméni, Ceballos, Mastantuono; Mbappé, Arda Guler. Allenatore: Xabi Alonso

(4-4-2): Courtois; Fran Garcia, Alaba, Huijsen, Raul Asencio; Vinicius, Tchouaméni, Ceballos, Mastantuono; Mbappé, Arda Guler. Allenatore: Xabi Alonso Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kelly, Gatti, Kalulu; Cabal, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceição; Vlahovic. Allenatore: Tudor

Ricordiamo che il Real Madrid viene da 2 vittorie nelle prime due giornate, con 7 goal fatti e appena 1 subito. Per quanto riguarda la Juventus, invece, manca ancora la prima vittoria. I bianconeri hanno ottenuto due pareggi, con ben 6 goal fatti e altrettanti subiti.

Il match rappresenta un appuntamento molto importante per la Juventus che ha bisogno di punti e di muovere la classifica per restare in zona play off e non perdere terreno nei confronti delle dirette rivali.

Come detto, la partita sarà trasmessa in diretta streaming su Prime Video e sarà, quindi, visibile su tutte le piattaforme tramite le app del servizio di Amazon. Per vedere il match basta aver attivato o attivare per l’occasione Prime Video.

Per tutti i dettagli in merito basta premere sul box qui di sotto.