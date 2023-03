Come vedere Real Madrid-Liverpool in streaming

Real Madrid-Liverpool può sembrare un ottavo di Champions League già deciso, considerando il risultato dell’andata, ma nella competizione europea più importante nulla è mai deciso fino al fischio finale. Nella cornice del Bernabeu, con inizio alle ore 21:00 di mercoledì 15 marzo, va in scena il confronto tra due big del calcio internazionale. Lo puoi seguire anche in diretta su NOW.

Champions League: guarda Real Madrid-Liverpool in streaming

Il secco 2-5 di Anfield lascia ben poche speranze ai Reds, che cercheranno comunque di ribaltare il pronostico. Dovranno fare i conti non solo con l’esperienza dei Blancos, ma anche con il supporto del loro pubblico.

Le alternative a disposizione per guardare la partita sono due: la diretta trasmessa da Sky e NOW oppure lo streaming su Mediaset Infinity+. In entrambi i casi si può contare su telecronaca in italiano, approfondimenti, interviste e highlight.

Molto dipenderà dalle scelte dei due allenatori, Ancelotti e Klopp: queste le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Carvajal, Rudiger, Miliato, Camavinga, Modric, Tchouameni, Kroos, Valverde, Rodrygo, Vinicius;

Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Salah, Jota, Gakpo, Nunez.

Secondo i pronostici, gli spagnoli hanno il 41% di probabilità di passare il turno entro i tempi regolamentari. 34% per gli inglesi. Il restante 25% porta ai supplementari. Gli abbinamenti dei quarti saranno decisi nel sorteggio in programma per venerdì 17 marzo.

Come vedere Real Madrid-Liverpool dall’estero

Grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalle piattaforme è possibile guardare la partite (e gli altri contenuti del catalogo) anche dall’estero. Ad ogni modo, in viaggio è bene prestare attenzione alla sicurezza, soprattutto se ci si connette attraverso reti Wi-Fi pubbliche, aperte o condivise come quelle degli alberghi.

La migliore protezione durante le attività online, streaming compreso, è quella garantita da una soluzione all-in-one come la suite NordVPN (oggi in forte sconto) che include, oltra alla Virtual Private Network con server in tutto il mondo, anche un antivirus sempre aggiornato, lo spazio sul cloud per il backup crittografato, un gestore delle password e altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.