Come vedere Real Madrid-Milan in streaming

Real Madrid-Milan di questo fine luglio non è la solita amichevole estiva, ma un vero e proprio big match che va in scena nella cornice del torneo statunitense Soccer Champions Tour 2023. A ospitare l’incontro è il Rose Bowl Stadium di Pasadena, in California, con fischio d’inizio in programma per lunedì 24 luglio alle ore 04:00 e la vedere la partita in streaming su DAZN in diretta.

Champions Tour: guarda Real Madrid-Milan in streaming

Un incrocio tra due big del calcio europeo che stanno puntando sul calciomercato per rafforzare le rispettive rose. Da una parte, i blancos si sono già assicurati nomi importanti come Bellingham e Guler. Dall’altra, i rossoneri possono contare sugli innesti di Pulisic, Loftus-Cheek, Romero e Sportiello.

Ai tifosi e agli appassionati consigliamo dunque di puntare la sveglia per guardare la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha affidato la telecronaca alla voce di Edoardo Testoni.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Ancelotti e Pioli, dovrebbero mandare in campo al fischio d’inizio. Considerando la natura dell’incontro, è ipotizzabile possano subire parecchi cambiamenti.

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Carvajal, Miliitao, Rüdiger, Camavinga, Modric, Tchouameni, Bellingham, Diaz, Joselu, Vinicius;

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders, Pulisic, Giroud, Leao.

Difficile formulare un pronostico attendibile. Sull’esito dell’incontro pesano tanti fattori: il carico di lavoro della preparazione, lo stato di forma degli ultimi arrivati in rosa, persino le sirene del calciomercato. In conclusione ricordiamo che il Soccer Champions Tour 2023 vede anche la partecipazione di Juventus, Barcellona, Manchester United e Arsenal.

Decidendo di attivare un abbonamento a DAZN si ha la possibilità di vedere tutte le partite della sessione estiva, incluse le amichevoli pre-campionato delle big. Ci sarà poi tutta la Serie A, al via nella terza settimana di agosto. Nel catalogo della piattaforma anche molti altri sport: motori, basket, wrestling e beach soccer solo per fare alcuni esempi.

