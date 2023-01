Realizzare un sito web: quanto costa il servizio di hosting?

Nella realizzazione di un sito web è opportuno tenere ben presenti i costi di un servizio di hosting. Si tratta di un vero e proprio “costo fisso” per un sito web. Chi ha la necessità di realizzare un sito, ad esempio per pubblicizzare la propria attività, dovrà, quindi, verificare quali sono le condizioni giuste per poter accedere ad una piattaforma di hosting davvero completa ed in grado di soddisfare appieno le proprie esigenze.

I provider del settore, in genere, mettono a disposizione vari piani di abbonamento per il servizio di hosting di un sito web. Al crescere dei costi si registrano servizi sempre più completi ed articolati. Chi ha un solo sito web, con traffico limitato, potrà, quindi, valutare la possibilità di affidarsi ad un piano di hosting “base” e, quindi, molto economico. Per chi, invece, ha necessità più elevate sarà opportuno dare uno sguardo alle offerte più complete, per poter contare su di un hosting davvero in linea con le proprie esigenze.

Per realizzare un sito web è possibile affidarsi alle soluzioni proposte da Hostinger che presenta vari piani a partire da 1,49 euro al mese con vantaggi crescenti e soluzioni pensate sia per gli utenti privati che per le PMI. Tutte le proposte di Hostinger sono disponibili tramite il link qui di sotto.

Quanto costa il servizio di hosting per realizzare un sito web? Con Hostinger bastano 1,49 euro al mese

Hostinger propone tre livelli di abbonamento:

Single Web Hosting a 1,49 euro al mese

a 1,49 euro al mese Premium Web Hosting a 2,79 euro al mese con 3 mesi gratis

a 2,79 euro al mese con 3 mesi gratis Business Web Hosting a 3,99 euro al mese

Le tre soluzioni prevedono un abbonamento da 12, 24 o 48 mesi con fatturazione anticipata e rimborso garantito in 30 giorni. Attualmente, la soluzione più vantaggiosa è rappresentata da Premium Web Hosting, con 3 mesi aggiuntivi. Questo piano è ideale per i network di siti web (fino a 100) con 25 mila visite mensili ed include dominio gratis, larghezza di banda illimitata, WordPress gestito e molti altri vantaggi.

Per un quadro completo sulle soluzioni di hosting proposte da Hostinger è possibile fare riferimento al sito ufficiale:

