realme 11 Pro a 259€ è un SOGNO: realizzalo con Amazon

Il realme 11 Pro è uno smartphone eccezionale dalle dotazioni ottime. Oggi lo acquisti in offerta speciale su Amazon a un prezzo incredibile. Mettilo subito in carrello a soli 259,99 euro, invece di 319,99 euro. Si tratta di uno sconto pazzesco che devi assolutamente prendere al volo. La versione in offerta è quella da 8GB di RAM e 128GB di ROM.

Dotato di un display curvo da 120Hz di refresh rate offre immagini sempre perfette e con una fluidità incredibile. Con 1 miliardo di colori intensi, ti assicuri una brillantezza estrema e una luminosità sempre al top. Vivi una piacevolissima esperienza visiva per immagini che rispecchiano esattamente la realtà. Il design premium ridefinisce l’eleganza con una scocca in pelle vegana di altissima qualità.

realme 11 Pro: sperimenta una potenza mai vista

Con il realme 11 Pro a 259,99 euro fai un super affare. Realizza il tuo sogno con Amazon e goditi uno smartphone dalle prestazioni estremamente piacevoli. Al suo interno infatti batte un cuore potentissimo. Il processore MediaTek Dimensity 7050 5G garantisce tanta scorrevolezza che ti accompagnerà per moltissimo tempo. Inoltre, hai anche una fotocamera principale ProLight OIS da 100MP per scatti super.

Acquistalo ora a soli 259,99 euro, invece di 319,99 euro. Ovviamente, per ottenere questa incredibile offerta devi essere un cliente Prime. Se ancora non lo hai fatto, iscriviti al servizio attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.