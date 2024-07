Realme 12 ha un design SPETTACOLARE e una potenza DIVINA, meno di 200€

Se durante gli sconti avvenuti gli ultimi giorni non hai trovato il tuo smartphone perfetto, non demordere perché hai un’occasione pazzesca proprio davanti agli occhi. Se in cerca di un prodotto che sia strepitoso, pronto a soddisfarti in tutto e per tutto e con un design accattivante? Allora ho un modello perfetto per te: Realme 12.

Questo telefono ha tutto ciò di cui si è in cerca tra cui prestazioni avanzatissime. Non ti preoccupare perché non ti faccio spendere un intero stipendio per farlo diventare tuo. Bensì, su Amazon, con il 13% di sconto hai la possibilità di acquistarlo a soli 199,99€. Cosa aspetti? Aggiungilo al carrello.

Con i servizi Prime attivi sul tuo account, le spedizioni sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Realme 12 è lo smartphone che ti fa rimanere a bocca aperta

Quando lo vedi per la prima volta te ne innamori. Sai quando si parla di amore a prima vista, no? Beh, da oggi è possibile provarlo anche con le cose inanimate come un semplice smartphone. Tuttavia, definirlo semplice significa anche sminuire Realme 12 dal momento che è eccezionale.

Hai un prodotto che è rifinito nei minimi particolari, con un design unico e disponibile in questo verde smeraldo un po’ desaturato unico nel suo genere.

Con un fantastico display AMOLED ampio e da 120Hz non hai di che temere: streaming, gaming e applicazione più non posso senza rinunciare a una qualità avanzata.

Viene supportato in tutto ciò che fai da un processore Snapdragon unito a 256 GB di memoria da riempire tutti quanti con scatti e video al pari di quelli dei professionisti. Dopotutto hai disposizione un comparto fotografico firmato da Sony, mica qualche giocattolino.

Se tutto questo non ti basta, sappi che non mancano all’appello una batteria di lunga durata e la ricarica veloce a 67W.

Te l’avevo detto che Realme 12 è sorprendente, no? Approfitta subito dello sconto del 13% su Amazon per farlo diventare tuo a soli 199,99€. Aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.