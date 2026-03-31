Il realme 12 Pro 5G da 256GB a 150€ in meno su Amazon non ha rivali

Stai pensando di acquistare uno smartphone che non costi eccessivamente e che abbia un ottimo scomparto fotografico e una generosa archiviazione? Allora non devi perdere questa promozione che ti stiamo segnalando. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il realme 12 Pro 5G da 256 GB a soli 249,99 euro, invece che 399,99 euro.

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realme 12 Pro 5G da 256GB ora a un prezzo Hot

Il realme 12 Pro 5G è un ottimo smartphone che fa dello scomparto fotografico uno dei suoi punti di forza e a questa cifra è sicuramente da prendere all’istante. Troviamo un sensore posteriore principale Sony IMX882 da 50 MP con ultra grandangolare da 8 MP e teleobiettivo 2x da 32 MP, più fotocamera anteriore da 16 MP. Potrai far diventare magico ogni momento della tua giornata.

Possiede l’ottimo processore Snapdragon 6 Gen 1 con 8 GB di RAM a supporto e il sistema operativo Android 14. Mentre la memoria interna in questa versione è da 256 GB e dunque sufficiente per archiviare diverse cose senza problemi. Ha una batteria generosa da 5000 mAh con ricarica rapida da 67 W per riaverlo al 100% in poco tempo. E lato design troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz, un peso di 190 grammi e la protezione per l’acqua e la polvere certificata IP65.

Una grande opportunità per portarti a casa uno smartphone di fascia media eccellente a un prezzo decisamente vantaggioso. Quindi prima che il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista il tuo realme 12 Pro 5G da 256 GB a soli 249,99 euro, invece che 399,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.