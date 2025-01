Realme 12 Pro 5G: uno smartphone senza compromessi a prezzo piccolo

Meno di 300 euro per uno smartphone con tutto al posto giusto. Se vuoi spendere poco ma avere tra le mani un telefono che sappia dare il meglio di sé, il magico Realme 12 Pro 5G è quello su cui puntare. Bello da vedere ma anche fluido in tutte le funzioni e con un occhio di riguardo per il comparto fotografico che viene firmato da Sony. Insomma, lo acquisti a soli 245,99€ su Amazon con uno sconto del 25% che rende il prezzo un piccolo affare. Non perdere tempo e aggiungilo al carrello ora.

Realme 12 Pro 5G: uno smartphone che fa la differenza

Realizzato e curato nei minimi dettagli, Realme 12 Pro 5G è uno smartphone che rende la quotidianità un gioco da ragazzi. Potente, dinamico e con una serie di caratteristiche che non ti fanno dubitare mai dell’acquisto. Disponibile in colorazione Blu, ti stupisce fin dal primo momento che lo impugni.

Ha un display curvo con bordi che scompaiono alla vista per una visione ancora più immersiva e intensa. Il refresh rate fissato a 120Hz rende i movimenti fluidi mentre i colori brillanti e la risoluzione eccellente non trascurano neanche un dettaglio. Goditi le applicazioni senza fare a meno dei contenuti streaming e dei tuoi giochi preferiti.

A supportare ogni tuo gesto c’è il processore che viene abbinato a 12GB di RAM e 256GB di memoria. Non solo puoi aprire più app allo stesso momento e avviare i processi che richiedono più potenza, ma se hai davvero tanto spazio per non dover rinunciare a nulla. Occupalo con ricordi in formato foto e video. Hai a disposizione una fotocamera con sistema SONY e Zoom ottico da 2X che rendono ogni scatto e ogni ripresa al pari dei risultati professionali.

Tra le altre caratteristiche una batteria che ti porta al giorno dopo, la ricarica SUPERVOOC da 67W e supporto al 5G.

A soli 245,99€ su Amazon, il magico Realme 12 Pro 5G non è da trascurare. Collegati e acquistalo con uno sconto del 25% ora.

Le spedizioni sono gratuite e rapide con Amazon Prime attivo sul tuo account.