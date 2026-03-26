realme 14T 5G da 256GB a soli 179€ è un best buy assoluto (Amazon)

Devi acquistare uno smartphone e sei indeciso tra quelli di fascia media e quelli di fascia bassa? Allora approfitta di questa promozione per ottenere uno smartphone che si comporta come un medio gamma ma che pagherai come un entry level. Vai subito su Amazon e puoi avere il mitico realme 14T 5G a soli 179 euro, invece che 299 euro.

Il prezzo di listino su Amazon non viene segnalato ma è proprio quello che vedi sopra e dunque adesso avrai la possibilità di risparmiare la bellezza di 120 euro sul totale. Un’offerta dunque spettacolare da non farsi sfuggire. In più potrai decidere di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

realme 14T 5G a un prezzo imbattibile

Al prezzo più basso di sempre il realme 14T 5G è da prendere al volo perché sicuramente non riuscirai a trovare uno smartphone di questo livello a questa cifra. Come dicevamo è uno smartphone che si comporta come un medio gamma ma che paghi come un entry level. Offre ottime performance grazie al potente processore MediaTek Dimensity 6300 con 8 GB di RAM e il sistema operativo Android 15 con interfaccia Realme UI 6.0.

Ci sono poi 256 GB di RAM che sono sufficienti per archiviare tutto ciò che desideri e un’ottima batteria da 6000 mAh con ricarica velocissima da 45 W. Pesa solo 196 grammi, con spessore di 7,9 mm e la certificazione di grado IP69 per resistere all’acqua e alla polvere. Ha un luminoso display OLED da 6,67 pollici con refresh rate da 120 Hz e una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP per scatti straordinari.

Non tardare perché un’offerta così allettante è destinata a durare poco. Quindi prima che sparisca vai su Amazon e acquista il tuo realme 14T 5G a soli 179 euro, invece che 299 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.