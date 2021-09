Realme 7: lo smartphone che naviga in 5G e costa POCO

Realme 7 5G è in promozione su Amazon: con appena 207,80€ te lo porti a casa potendo fare affidamento su un dispositivo veramente ottimo. Il risparmio effettivo è di 71,20 euro, il che non è male. Le spedizioni, inoltre, sono gratuite in tutta Italia e operate in pochissimi giorni.

Le specifiche tecniche di Realme 7 5G

Realme 7 5G è uno smartphone di fascia media su cui posi gli occhi e te ne innamori. In questa colorazione Blu Baltico risplende in tutta la sua bellezza e in tutti i particolari che il produttore ha curato nei minimi dettagli.

Con il suo display ampio da 6,5 pollici ti offre una visione dei contenuti magistrale. Infatti puoi fare affidamento su una risoluzione ottimizzata e un refresh rate a 120Hz per poter puntare non solo ad applicazioni e streaming, ma anche al gaming mobile.

Al suo interno trovi un fantastico processore MediaTek Dimensity 800U che viene combinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria per il massimo della libertà. Come ti accennavo, inoltre, è supportata la connettività 5G quindi sentiti libero di navigare alle velocità più elevate disponibili sul mercato.

Non mancano all'appello un ottimo comparto fotografico costituito da una quad camera posteriore e una batteria portentosa. Quest'ultima ha una capacità di 5000mAh per un'autonomia longeva e si ricarica finanche con modalità rapida da 30W: praticamente in 60 minuti torni operativo.

Tra le altre caratteristiche sono da citare il chip NFC integrato e l'audio Dolby Atmos.

Acquista subito Realme 7 5G su Amazon a soli 207,90€. Lo ordini e lo ricevi a casa in pochissimo tempo e soprattutto gratuitamente, sia se sei abbonato Prime che cliente standard.

Ps: se vuoi lo paghi a rate a Tasso zero scegliendo Cofidis come modalità di pagamento.