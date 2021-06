Realme 7 Pro: tuo con 90€ di sconto istantanei

Realme 7 Pro torna in offerta su Amazon a soli 228,00€. Il ribasso del 29% corrisponde a uno sconto effettivo di 91,90€ che rende l'acquisto un vero e proprio affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Uno smartphone completo: Realme 7 Pro

Realme 7 Pro è lo smartphone che si presenta con un design elegante e accattivante. Disponibile nella colorazione Blu, il dispositivo cattura lo sguardo a prima vista.

La visione di immagini e contenuti è resa eccellente da un display Super AMOLED da 6.4 pollici. La presenza di cornici estremamente sottili e di una risoluzione elevata vanno a migliorare l'esperienza complessiva.

Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon 720G che viene abbinato a ben 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Le prestazioni sono scattanti e stupiscono anche in tematica di gaming.

Lo smartphone si presenta completo grazie al suo apparato fotografico che vanta una quadrupla fotocamera. L'obiettivo principale è da 64 megapixel mentre le altre tre lenti consentono di scattare fotografie in bianco e nero, ultra grandangolari e in modalità macro.

Ammontano a 32, invece, i megapixel della fotocamera frontale con cui scattare selfie.

La batteria è un altro punto forte grazie ai suoi 4500mAh che regalano un'autonomia pi che quotidiana. La ricarica, poi, avviene in modalità SuperDart da 65 W. Bastano 34 minuti per ripristinare la carica all 100%.

Non sono da ignorare, infine, il lettore d'impronte digitali integrato nel display, gli altoparlanti stereo doppi, NFC e il suo essere Dual SIM.

Realme 7 Pro è acquistabile su Amazon a soli 228,00€. Acquistandolo oggi puoi riceverlo in poco tempo e sempre gratuitamente sia se sei cliente standard che membro Prime.

Lo smartphone è idoneo al programma di rateizzazione CreditLine e acquistabile anche a rate.