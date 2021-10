Realme 8 e navighi in 5G alla velocità della luce: perfetto sotto i 200€

Se sei alla ricerca di uno smartphone che abbia un prezzo ridotto ma ti possa soddisfare, acquista subito Realme 8 5G. Disponibile in promozione su Amazon è un vero affare dal momento che il prezzo di listino subisce un ribasso del 20%. In questo modo te lo porti a casa a soli 199,90€ risparmiando e concludendo un vero e proprio affare all'unisono.

Con le spedizioni veloci lo ricevi a casa in soli 3/4 giorni, quindi cosa aspetti? Puoi pagarlo anche mediante finanziamento.

Realme 8 5G: quello che ti stavi per perdere

Trovare uno smartphone che possa soddisfarti non è difficile. Non è detto che per avere un ottimo prodotto sia necessario spendere una cifra assurda e Realme 8 5G ne è la dimostrazione. Disponibile in colorazione Supersonic Blue ti offre il meglio della categoria non lasciandoti amareggiato.

Già dal display capisci che stiamo parlando di ottima qualità. Il pannello montato ha un'ampiezza di 6.5 pollici, una risoluzione ottimizzata e un refresh rate fissato a 90 Hz con cui vivere al meglio il gaming mobile. Infatti all'interno di questo smartphone non poteva che esserci un processore MediaTek Dimensity 700 che viene supportato da ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per non farti mancare nulla. In più se vuoi la espandi con MicroSD.

Neanche sul lato fotografico scherza dal momento che ti mette a disposizione un sistema multicamera con modalità notte potenziata e selfie camera da 16 megapixel. Qualità cosa? Qui gli autoscatti escono a regola d'arte!

Quasi mi dimenticavo di dirti che la batteria è portentosa: dura tutto il giorno quando sei fuori casa e si ricarica con carica a 18W per essere sempre sul pezzo.

Cosa manca? Ovviamente nulla considerato che supporta il 5G, è Dual SIM ed è presente anche l'NFC

Acquista subito il tuo Realme 8 5G su Amazon a soli 199,90€. Lo ordini e lo ricevi a casa senza alcun costo aggiuntivo.