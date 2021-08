Realme 8 Pro, a questo prezzo è un vero affare per molti

Chi ha notato la grande avanzata del brand realme e ne ha assaggiate le qualità, non può ignorare l'offerta che in queste ore ha fatto capolino su Amazon: realme 8 Pro è disponibile a soli 219 euro, con ben 60 euro di risparmio rispetto ai 279 euro di listino. Il miglior prezzo di sempre, insomma, a disposizione per chi cerca un dispositivo Android senza spendere alcuna follia.

realme, occhio a questa offerta

C'è chi cerca un iPhone di nuova generazione (da 786 euro) e chi già ha nel mirino il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 3 (da 1149 euro), ma non sempre il vezzo del top di gamma può far breccia quando il budget impone scelte differenti. In questo caso la scelta del brand e del miglior compromesso fanno la differenza e realme ha dimostrato di saper dire la propria con sempre maggior incisività.

Il realme 8 Pro ha una fotocamera “Quad” da 108 MP, display da 6,4 pollici, batteria da 4500 mAh e ricarica rapida da 50W (50% di ricarica in soli 17 minuti). Caratteristiche impossibili da ignorare, insomma, su un terminale che dispone di RAM da 6GB e memoria interna da 128GB.

Lettore di impronte integrato nel display e modalità “super-risparmio energetico” sono un assaggio ulteriore delle potenzialità di questo smartphone, la cui natura è tale da poter soddisfare appieno le esigenze di quanti cercano in questo dispositivo una risposta alle più frequenti necessità quotidiane.

Per tutto ciò bastano 219 euro: solo 8,1 millimetri di spessore, 176 grammi di peso e livrea “Dear to leap” inconfondibile. Attenzione a questa offerta, insomma, perché può essere per molti un autentico affare.