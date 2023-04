Realme 9i a un prezzo RIDICOLO su Amazon

Realme 9i è in offerta soli 129 euro, invece di 229,99 euro. Questo mega sconto di 100 euro lo trovi solo su Amazon. La disponibilità è immediata, ma potrebbe terminare da un momento all’altro perché il prezzo è decisamente conveniente. Infatti, stiamo parlando di un buon smartphone da utilizzare tutti i giorni per chi cerca un prodotto essenziale, ma dalle caratteristiche interessanti.

Tra l’altro il suo display FHD Ultra Smooth con schermo a 6,6 pollici offre una frequenza di aggiornamento a 90Hz. Così ti assicuri un’esperienza visiva ultra fluida e ad alta definizione. I suoi doppi altoparlanti stereo con tecnologia Dolby Atmos garantiscono un audio coinvolgente. Portalo sempre con te senza paura di rimanere a corto di batteria grazie all’ampia capacità da 5000mAh.

Realme 9i con sconto immediato di 100€

Acquista Realme 9i con uno sconto immediato di 100 euro su Amazon. L’offerta è molto interessante e sta andando a ruba. Ovviamente la disponibilità è immediata, ma potrebbe terminare da un momento all’altro visto il risparmio interessante. Approfitta subito di questo incredibile telefono con processore Qualcomm Snapdragon 680 per prestazioni sempre all’altezza.

Mettilo in carrello a soli 129 euro, invece di 229,99 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.