Non solo smartphone: il brand realme continua a crescere puntando su tre elementi cardine quali il prezzo basso, l'equilibrio delle soluzioni e l'originalità del design. In queste ore la vetrina Amazon propone in offerta anche le realme Buds Air 2, auricolari bluetooth che, pur seguendo le linee standard del momento, si contraddistinguono per il sapiente abbinamento di colori e materiali. Impossibile non notarle, infatti: l'auricolare bianco è incastonato in un elemento centrale metallico.

Solo per pochi giorni lo sconto è corposo: -30%, ossia 35 euro in tutto rispetto ai 49,86 euro del prezzo di listino. Prezzo speciale nella sola tonalità cromatica bianca, insomma, per premiare l'idea e far conoscere una volta di più il brand (in offerta in queste ore anche l'ottimo realme 8 5G).

realme Buds Air 2: così è un affare

Gli auricolari Buds Air 2 supportano la cancellazione del rumore fino a 25dB, isolandoti rispetto all'ambiente circostante per ottimizzare l'ascolto di musica e chiamate. Doppio microfono, chip R2 per la gestione del meccanismo e ricarica rapida (120 minuti con soli 10 minuti nell'apposita custodia).

realme è un brand che vuol farsi notare, che sta crescendo a ritmi vertiginosi e che ora allunga le mani anche sul mercato degli auricolari. Con questo sconto il suo approccio originale si fa ancor più conveniente, diventando opzione ideale per più di un contesto. Lavoro (grazie alla bassa latenza), tempo libero (con musica esaltata dai bassi), running (grazie all'impermeabilità IPX5): 35 euro di affidabilità, con un tocco originale in una sfumatura metallica.