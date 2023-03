realme Buds Air 3, cuffie eleganti e potenti, a soli 29 euro su Amazon

Con uno sconto netto applicato sul listino, Amazon ti permette di acquistare le realme Buds Air 3, delle cuffie bluetooth con Dolby Atmos e cancellazione del rumore, a soli 29,99 euro.

Con spedizione Prime e consegna immediata scoprirai presto degli auricolari perfetti per ogni condizione d’uso, anche grazie alla loro impermeabilità IPX5 che le rende perfette anche per lo sport. E con la connessione Blueooth 5.2 non temi cali o perdite di segnale.

realme Buds Air 3: gli auricolari bluetooth 5.2 da avere

Questi auricolari costano talmente poco che è quasi inutile parlare delle loro potenzialità: tuttavia, è doveroso farlo ed ecco allora che ti spieghiamo come realme Buds Air 3 siano in grado di offrirti bassi incredibilmente vibranti e un design progettato per massimizzare al meglio il potenziale dell’amplificatore dinamico.

Con 10 minuti di carica hai ben 120 minuti di riproduzione in autonomia: ti basta sistemarle nella pratica custodia e, grazie alla carica rapida, saranno subito pronte per essere utilizzate.

Con tecnologia di cancellazione del rumore ambientale con intelligenza artificiale, queste cuffie sono perfette per essere utilizzate anche per le chiamate, dando la possibilità al tuo interlocutore di sentirti in modo perfetto.

Con l’offerta di oggi queste cuffie te le porti a casa a soli 29 euro: un prezzo veramente basso per un prodotto di questa qualità.

