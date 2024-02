Realme C67 con fotocamera da 108MP ad un SUPER prezzo

Più avanzano gli anni e più avanza il bisogno di avere uno smartphone moderno, sia per lavoro o semplicemente per rimanere in contatto con il mondo. Oggi, grazie al super sconto del 18% attivo su Amazon, puoi acquistare il Realme C67 a soli 159,99€. Questa promozione è l’occasione ideale per chi desidera avere uno smartphone moderno spendendo il minimo indispensabile.

Realme C67, sottile e con tanta batteria

Il Realme C67 viene venduto con un display molto grande da ben 6,72″, che assicura una risoluzione da 1080 x 2400 pixel ed una frequenza di aggiornamento da 90 Hz, per una visione chiara e dettagliata di tutti i tipi di contenuti. Il design del dispositivo è elegante e contemporaneo, con un corpo sottile ed una sezione molto minimale, grazie soprattutto alle cornici molto ridotte.

Sotto la scocca, il Realme C67 è equipaggiato con un processore octa-core Snapdragon 685, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interno, espandibile tramite scheda microSD. Questa configurazione garantisce prestazioni fluide e affidabili per l’uso quotidiano, consentendo di navigare con pochissimi rallentamenti. Inoltre, grazie ad una memoria cosi ampia ed espandibile, lo smartphone diventa ideale per archiviare qualsiasi tipo di file. La batteria da 5000mAh supporta una giornata intensa di utilizzo, senza quindi doversi preoccupare per ricariche continue.

A livello fotografico, lo smartphone monta un sensore principale da 108MP con Zoom 3X, che permette di scattare delle ottime foto, soprattutto da lontano dove magari altri smartphone della stessa fascia di prezzo peccano maggiormente.

Non perdere l’occasione di acquistare il Realme C67 ad un prezzo scontato del 18% su Amazon, a soli 159,99€. Un’offerta imperdibile per chi cerca un dispositivo completo, dotato di tutte le funzionalità essenziali per soddisfare le esigenze basilari, ad un prezzo molto economico.

