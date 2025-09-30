Realme GT 6T: 12GB RAM, 256GB ROM e 120Hz a soli 303€ su eBay

Il Realme GT 6T è lo smartphone top di gamma che offre un’esperienza utente fantastica e super soddisfacente per prestazioni e funzionalità. Oggi è in offerta speciale su eBay a un prezzo decisamente imperdibile. Ordinalo subito a soli 303 euro, invece di 369,90 euro. Si tratta di un’occasione formidabile proprio per la sua qualità eccellente.
Inserendo il Codice SETTEMBRE25 ottieni un extra sconto del 5% direttamente in carrello, alla pagina dei metodi di pagamento. Con consegna gratuita direttamente a casa risparmi anche sui costi di spedizione e selezionando PayPal o Klarna come metodi di pagamento, ottieni anche un mini finanziamento di tre rate a tasso zero molto interessante.
Ovviamente, ciò che colpisce di questo smartphone sono le specifiche tecniche che offre a questo prezzaccio. Infatti, Realme GT 6T è dotato di 12GB di RAM e 256GB di ROM. Quindi hai tanta fluidità nella gestione di app e giochi e tantissimo spazio per installarle e archiviare i tuoi contenuti multimediali. Non manca nemmeno la fluidità grazie ai 120Hz di refresh rate del display.
Realme GT 6T: processore Snapdragon 7 e display super brillante
La qualità è pazzesca nel Realme GT 6T. Oggi lo trovi a un prezzo ha dell’incredibile. Conferma l’ordine a soli 303 euro con il Coupon SETTEMBRE25. Si tratta di una promozione davvero speciale per ottenere uno smartphone di qualità a prezzo da scaffale. Infatti, le specifiche tecniche, come dicevano, sono davvero premium.
Realme Gt 6T 5G 12GB Ram 256GB Memoria Display 6.78" 120Hz 5500mAh Razor Green
Questo telefono ha un cuore potente. È il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 a battere e spingere le prestazioni oltre livelli umani. Potrai goderti tutte le app e i giochi che vuoi senza alcun limite grazie a questo chipset che integra anche una gestione intelligente dei consumi energetici, per una batteria che si mantiene per tutto il giorno e oltre.
L’ampio display AMOLED da 6,7 pollici è super brillante grazie ai 6000 nits massimi, per una visione perfetta anche sotto la luce diretta del sole. Completano questo gioiellino la ricarica super veloce da 120W e la Realme Next Ai per una gestione intelligente delle funzionalità. Acquistalo ora a soli 303 euro, invece di 369,90 euro. Lo trovi solo su eBay.