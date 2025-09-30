Realme GT 6T: 12GB RAM, 256GB ROM e 120Hz a soli 303€ su eBay

Il Realme GT 6T è lo smartphone top di gamma che offre un’esperienza utente fantastica e super soddisfacente per prestazioni e funzionalità. Oggi è in offerta speciale su eBay a un prezzo decisamente imperdibile. Ordinalo subito a soli 303 euro, invece di 369,90 euro. Si tratta di un’occasione formidabile proprio per la sua qualità eccellente.

Inserendo il Codice SETTEMBRE25 ottieni un extra sconto del 5% direttamente in carrello, alla pagina dei metodi di pagamento. Con consegna gratuita direttamente a casa risparmi anche sui costi di spedizione e selezionando PayPal o Klarna come metodi di pagamento, ottieni anche un mini finanziamento di tre rate a tasso zero molto interessante.

Ovviamente, ciò che colpisce di questo smartphone sono le specifiche tecniche che offre a questo prezzaccio. Infatti, Realme GT 6T è dotato di 12GB di RAM e 256GB di ROM. Quindi hai tanta fluidità nella gestione di app e giochi e tantissimo spazio per installarle e archiviare i tuoi contenuti multimediali. Non manca nemmeno la fluidità grazie ai 120Hz di refresh rate del display.

Realme GT 6T: processore Snapdragon 7 e display super brillante

La qualità è pazzesca nel Realme GT 6T. Oggi lo trovi a un prezzo ha dell’incredibile. Conferma l’ordine a soli 303 euro con il Coupon SETTEMBRE25. Si tratta di una promozione davvero speciale per ottenere uno smartphone di qualità a prezzo da scaffale. Infatti, le specifiche tecniche, come dicevano, sono davvero premium.

Questo telefono ha un cuore potente. È il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 a battere e spingere le prestazioni oltre livelli umani. Potrai goderti tutte le app e i giochi che vuoi senza alcun limite grazie a questo chipset che integra anche una gestione intelligente dei consumi energetici, per una batteria che si mantiene per tutto il giorno e oltre.

L’ampio display AMOLED da 6,7 pollici è super brillante grazie ai 6000 nits massimi, per una visione perfetta anche sotto la luce diretta del sole. Completano questo gioiellino la ricarica super veloce da 120W e la Realme Next Ai per una gestione intelligente delle funzionalità. Acquistalo ora a soli 303 euro, invece di 369,90 euro. Lo trovi solo su eBay.