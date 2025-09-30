 Realme GT 6T: 12GB RAM, 256GB ROM e 120Hz a soli 303€ su eBay
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Realme GT 6T: 12GB RAM, 256GB ROM e 120Hz a soli 303€ su eBay

Il Realme GT 6T è lo smartphone definitivo con 12GB di RAM, 256GB di ROM e 120Hz di refresh rate oggi a soli 303€ imperdibile su eBay.
Realme GT 6T: 12GB RAM, 256GB ROM e 120Hz a soli 303€ su eBay
Tecnologia Mobile
Il Realme GT 6T è lo smartphone definitivo con 12GB di RAM, 256GB di ROM e 120Hz di refresh rate oggi a soli 303€ imperdibile su eBay.

Il Realme GT 6T è lo smartphone top di gamma che offre un’esperienza utente fantastica e super soddisfacente per prestazioni e funzionalità. Oggi è in offerta speciale su eBay a un prezzo decisamente imperdibile. Ordinalo subito a soli 303 euro, invece di 369,90 euro. Si tratta di un’occasione formidabile proprio per la sua qualità eccellente.

Scegli ora il Realme GT 6T

Inserendo il Codice SETTEMBRE25 ottieni un extra sconto del 5% direttamente in carrello, alla pagina dei metodi di pagamento. Con consegna gratuita direttamente a casa risparmi anche sui costi di spedizione e selezionando PayPal o Klarna come metodi di pagamento, ottieni anche un mini finanziamento di tre rate a tasso zero molto interessante.

Ovviamente, ciò che colpisce di questo smartphone sono le specifiche tecniche che offre a questo prezzaccio. Infatti, Realme GT 6T è dotato di 12GB di RAM e 256GB di ROM. Quindi hai tanta fluidità nella gestione di app e giochi e tantissimo spazio per installarle e archiviare i tuoi contenuti multimediali. Non manca nemmeno la fluidità grazie ai 120Hz di refresh rate del display.

Realme GT 6T: processore Snapdragon 7 e display super brillante

La qualità è pazzesca nel Realme GT 6T. Oggi lo trovi a un prezzo ha dell’incredibile. Conferma l’ordine a soli 303 euro con il Coupon SETTEMBRE25. Si tratta di una promozione davvero speciale per ottenere uno smartphone di qualità a prezzo da scaffale. Infatti, le specifiche tecniche, come dicevano, sono davvero premium.

Realme Gt 6T 5G 12GB Ram 256GB Memoria Display 6.78

Realme Gt 6T 5G 12GB Ram 256GB Memoria Display 6.78" 120Hz 5500mAh Razor Green

319,10 369,90€ -14%
Vedi l'offerta

Questo telefono ha un cuore potente. È il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 a battere e spingere le prestazioni oltre livelli umani. Potrai goderti tutte le app e i giochi che vuoi senza alcun limite grazie a questo chipset che integra anche una gestione intelligente dei consumi energetici, per una batteria che si mantiene per tutto il giorno e oltre.

Realme Gt 6T 5G 12GB Ram 256GB Memoria Display 6.78″ 120Hz 5500mAh Razor Green

Scegli ora il Realme GT 6T

L’ampio display AMOLED da 6,7 pollici è super brillante grazie ai 6000 nits massimi, per una visione perfetta anche sotto la luce diretta del sole. Completano questo gioiellino la ricarica super veloce da 120W e la Realme Next Ai per una gestione intelligente delle funzionalità. Acquistalo ora a soli 303 euro, invece di 369,90 euro. Lo trovi solo su eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Prezzo fuori di testa: Monitor Samsung S3 27’’ svenduto su Amazon

Prezzo fuori di testa: Monitor Samsung S3 27’’ svenduto su Amazon
Etichettatrice Bluetooth a 15 euro (-49%): è un'offerta a tempo

Etichettatrice Bluetooth a 15 euro (-49%): è un'offerta a tempo
Xiaomi 15T Pro a -200 euro e con Watch S4 in regalo: SUPER

Xiaomi 15T Pro a -200 euro e con Watch S4 in regalo: SUPER
iPad: un prototipo rivela il modello economico scartato nel 2011

iPad: un prototipo rivela il modello economico scartato nel 2011
Prezzo fuori di testa: Monitor Samsung S3 27’’ svenduto su Amazon

Prezzo fuori di testa: Monitor Samsung S3 27’’ svenduto su Amazon
Etichettatrice Bluetooth a 15 euro (-49%): è un'offerta a tempo

Etichettatrice Bluetooth a 15 euro (-49%): è un'offerta a tempo
Xiaomi 15T Pro a -200 euro e con Watch S4 in regalo: SUPER

Xiaomi 15T Pro a -200 euro e con Watch S4 in regalo: SUPER
iPad: un prototipo rivela il modello economico scartato nel 2011

iPad: un prototipo rivela il modello economico scartato nel 2011
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
30 set 2025
Link copiato negli appunti