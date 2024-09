Realme GT 6T: smartphone 5G 8+256GB con display ultra fluido (-35%)

Un display che sembra acqua tra le mani grazie alla sua fluidità superiore, 120Hz di refresh rate e processore Snapdragon per Realme GT 6T, uno smartphone che naviga in 5G e non conosce la lentezza. Potente, bellissimo dal punto di vista estetico e con una sorpresa dal lato delle fotocamere. Con questo gioiello tra le mani non scendi a compromessi. Lo sconto del 35% su Amazon fa scendere il prezzo a soli 358€, acquistalo subito.

Realme GT 6T, prezzo medio ma prestazioni ultra

Tra le mani è il perfetto compagno. Nel quotidiano ti soddisfa con la sua velocità e quando hai bisogno di una potenza superiore per qualche richiesta particolare, Realme GT 6T si mette in gioco. Il design di questo smartphone è stato curato nei minimi particolari ed è così che hai a disposizione un prodotto lineare ma elegante e soprattutto confortevole da utilizzare.

Il display da 6,78 pollici in risoluzione avanzata è luminoso come un raggio solare per non farti strizzare mai gli occhi o dover riparare lo smartphone con una mano quando devi leggere. 120Hz di refresh rate rendono ogni movimento fluido e sono fantastici da sfruttare nel gaming mobile.

In fin dei conti il processore Snapdragon 7+ di 3 Generazione abbinato agli 8GB di RAM e ai 256GB di memoria non impongono limiti. Divertiti a più non posso con streaming, applicazioni multiple e persino nello scattare fotografie.

Sulla parte posteriore trovi la fotocamera principale, un modulo con 3 lenti e una risoluzione massima da 50MP con sistema firmato SONY. Ebbene, video e fotografie assumano aspetto professionale con un semplice tap del tuo dito.

Che altro dirti se non che lo smartphone naviga in 5G, ha una batteria da 5500mAh che ti porta al giorno dopo e una ricarica SUPERVOOC da 120W?

