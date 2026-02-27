Realme GT 7T 5G (12/256GB) con super batteria da 7000mAh e ricarica a 120W

Stai cercando uno smartphone di fascia medio alta per non spendere un mucchio di soldi e nemmeno sacrificare le prestazioni? Allora dai velocemente un’occhiata a questa offerta strepitosa che trovi solo su Amazon. Oggi puoi mettere nel tuo carrello il Realme GT 7T 5G a soli 409,99 euro, invece che 549 euro.

Il prezzo di listino non viene segnalato ma lo puoi vedere sul sito ufficiale e potrai così notare che siamo di fronte a un risparmio di oltre 139 euro. Una grandissima promozione, soprattutto in relazione a ciò che puoi ottenere. E se preferisci hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout.

Realme GT 7T 5G a questo prezzo è da prendere al volo

Senza dubbio il Realme GT 7T 5G è uno smartphone che garantisce ottime performance e per il prezzo con cui puoi averlo oggi è da prendere immediatamente. Il suo punto di forza è la batteria che ha una capacità pazzesca da 7000 mAh con ricarica rapidissima da 120 W e che quindi lo riporta al 100% in poco più di mezz’ora.

Lato design troviamo un display AMOLED da 6,8 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità di 1800 nit. La certificazione di grado IP69 per resistere all’acqua e alla polvere, un peso di 202 grammi e uno spessore di 8,3 mm. Mentre parlando delle prestazioni c’è il potente processore MediaTek Dimensity 8400 Max sostenuto in questa versione da 12 GB di RAM ed ha una memoria interna di 256 GB. Inoltre troverai una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e una fotocamera frontale da 32 MP per ottimi scatti.

Per ciò che offre il prezzo è molto vantaggioso per cui è la scelta ideale per uno smartphone equilibrato e che durerà nel tempo. Quindi vai ora su Amazon e acquista il tuo Realme GT 7T 5G a soli 409,99 euro, invece che 549 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.