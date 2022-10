Realme GT Neo 2: risparmia 100€ acquistandolo su Amazon

Realme GT Neo 2 è un ottimo smartphone Android dalle prestazioni sorprendenti. Dotato di 8GB RAM, sei sicuro di avere tra le mani un perfetto alleato della tua produttività. Oggi lo acquisti risparmiando 100 euro solo su Amazon. Non perdere l’occasione.

Lo trovi scontato a soli 349,99 euro, invece di 449 euro. Un’ottima offerta che sta andando a ruba rischiando di finire a breve in sold out. Perciò non perdere tempo e approfittane subito. Tra l’altro, questo articolo gode dell’opzione Tasso Zero che ti permette di pagarlo in comode rate senza interessi con Cofidis direttamente al check out.

Il suo display AMOLED con tecnologia E4 da 120Hz di refresh rate ti farà innamorare. Le immagini sono perfette e ricche di dettagli. I colori vivi e brillanti, anche sotto la luce del sole, sono fantastici. Tutto questo grazie a una luminosità massima di 1.300 nit.

Realme GT Neo 2 è veloce, ma a un prezzo raggiungibile

Nonostante Realme GT Neo 2 sia uno smartphone particolarmente veloce, il suo prezzo è perfettamente raggiungibile. Acquistalo su Amazon a soli 349,99 euro, invece di 449 euro. Con questo ordine risparmi 100 euro e ti porti a casa un prodotto fantastico.

Con il processore Qualcomm Snapdragon 870 5G non teme nemmeno le app più impegnative e i giochi dalla grafica elaborata. Sfruttalo al massimo delle sue potenzialità senza che si surriscaldi grazie all’innovativo sistema di raffreddamento a camera di vapore in acciaio inox Plus.

Insomma, Realme GT Neo 2 a soli 349,99 euro, invece di 449 euro, è un vero e proprio affare imperdibile. Lo trovi solo su Amazon e puoi anche decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero scegliendo Cofidis direttamente al check out.

Ricordati che per accedere a queste offerte speciali devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

