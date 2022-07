Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition disponibile in Italia su eBay

Realme ha annunciato che è disponibile in Italia lo speciale GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition. L’edizione limitata di questo smartphone Android puoi acquistarla adesso su eBay sul primo store realme al suo prezzo di listino di 499,99€.

La quantità disponibile è ovviamente limitata, perciò ti consigliamo di affrettarti se vuoi portarti a casa questa incredibile versione del dispositivo pensata per tutti i fan di Goku e soci. La spedizione è gratuita con la consegna prevista nel giro di qualche giorno.

Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition: acquista adesso lo smartphone Android ispirato al famoso anime

Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition si presenta con la scocca esterna e il packaging chiaramente personalizzati per essere riconoscibili con il famoso cartone animato: lo smartphone include anche degli sfondi personalizzati, una riprogettazione dei classici personaggi di Dragon Ball Z e icone personalizzate.

Parlando di caratteristiche tecniche, siamo di fronte ad un dispositivo dotato di SuperDart Charge da 80W e una potente batteria da 5000mAh che consente di ricaricare il device del 50% di carica in soli 12 minuti. Il processore è uno Snapdragon 870 5G, capace di adattarsi a tutti i tipi di utilizzo: lavoro, studio, intrattenimento e giochi ad alta risoluzione.

Il tutto è messo in risalto da uno splendido display AMOLED E4 da 6.62 pollici con una frequenza di aggiornamento a 120Hz e una risoluzione Full HD+. Con una luminosità di picco di 1300nit, puoi utilizzarlo facilmente anche sotto la luce de sole.

Infine, da non dimenticare la tripla fotocamera con intelligenza artificiale di cui un sensore principale da 64 megapixel, un obiettivo ultra-wide da 119° e un obiettivo macro da 4 cm. Da non sottovalutare l’innovativa Street Photography Mode, una delle recenti innovazioni realme in fatto di fotocamera.

Acquista adesso realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition al prezzo ufficiale di 499,99€ nella configurazione da 8+256GB. Un oggetto da collezione imperdibile per gli appassionati di smartphone e del noto cartone animato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.