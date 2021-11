Realme Narzo 30 5G: costa poco ma va una BOMBA

Realme Narzo 30 5G è uno smartphone economico ma che non ti fa mancare praticamente nulla, grazie alle sue caratteristiche degne di nota ti fa avere tra le mani un dispositivo eccezionale. Grazie al Black Friday 2021 in corso su Amazon lo rendi tuo con appena 177,76€. Infatti il ribasso del 10% lo rende ancora più economico.

Le spedizioni? Sono veloci e gratuite in tutta Italia e con la possibilità di pagare mediante finanziamento a Tasso Zero l'acquisto diventa ancora più semplice.

Smartphone spaziale: è proprio Realme Narzo 30 5G

In colorazione argento puoi apprezzare tutta la cura che Realme ha messo all'interno di questo smartphone. Infatti è stato realizzato non lasciando neanche un dettaglio al caso affinché potessi fare affidamento su un prodotto bello e potente nonostante il suo prezzo.

Con il suo display da 6,5 pollici la visione dei contenuti non può che essere ampia e immersiva. Tant'è vero che sia le applicazioni che i video e lo streaming te li godi senza problemi. Latenze e rallentamenti? Neanche per sogno grazie al Mediatek Dimensity 700 integrato come processore al quale vengono altresì abbinati 4 GB di RAM e 128 GB di memoria.

In più, come già ti ho detto, non devi scendere ad alcun compromesso dal momento che supporta la connettività 5G, ha una batteria che si ricarica a 18W ed è persino Dual SIM.

Cosa stai ancora aspettando? Acquista subito il tuo Realme Narzo 30 5G su Amazon a soli 177,76€, il resto è storia. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.