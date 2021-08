Realme Narzo 30A: ancora più economico con COUPON

Sei in cerca di uno smartphone? Allora Realme Narzo 30A fa al caso tuo: super economico lo paghi solamente 139,98€ su Amazon. Per ottenere questo prezzo favoloso attiva il coupon. In più lo ricevi in solo qualche giorno grazie alle Spedizioni Prime garantite.

Realme Narzo 30A: perfetto per un utilizzo quotidiano

Un bello smartphone non deve costare per forza tanti soldi, infatti Realme Narzo 30A ha tutto al posto giusto e non ti fa spendere una cifra assurda. Curato nei minimi particolari, ha una scocca con un disegno interessante che in colorazione Blu assume un aspetto veramente carino.

Ti mette a disposizione un display ampio da 6,5 pollici che puoi utilizzare praticamente per tutto: dallo streaming alle applicazioni. Non avrai problemi di visione grazie alle dimensioni e alla risoluzione ottimizzata.

Al suo interno hai 4 GB di RAM, 64 GB di memoria e un processore velocissimo e potente. Infatti questo smartphone è stato creato appositamente per il gaming, dunque non ti fa mancare nulla.

Non mancano all'appello una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 megapixel adornata da intelligenza artificiale e una lente frontale da 8 megapixel per selfie degni di nota.

Pezzo forte, infine, è la batteria che ha una capacità mega ossia di 6000mAh. Praticamente con questo valore no ti si scaricherà mai, se poi conti che lo ricarichi a 18 W, sei sempre sul pezzo.

Puoi inserire fino a due SIM all'interno e lo sblocchi con AI Face Unlock.

Acquista subito il tuo Realme Narzo 30A su Amazon a soli 139,98€. Lo ordini e lo ricevi in appena qualche giorno con le spedizioni Prime assicurate. Se invece sei cliente standard, lo ricevi gratuitamente presso i punti di ritiro.

Lo paghi in un'unica soluzione o opti per la rateizzazione a Tasso Zero di Cofidis.