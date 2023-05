Realme Narzo 50A Prime: lo smartphone economico è in super sconto

La tua ricerca per acquistare uno smartphone che sappia offrirti caratteristiche tecniche all’avanguardia e un prezzo ultra-competitivo è finita. Perché oggi puoi acquistare il fantastico Realme Narzo 50A Prime a soli 107,61 euro. Grazie alla spedizione Prime potresti riceverlo a casa già domani.

Realme Narzo 50A Prime: il prezzo ti sorprende, le sue capacità di più

Realme Narzo 50A Prime ha un display Full HD+ da 6,6 pollici con una risoluzione di 2408 x 1080 pixel e una densità di 270 ppi. Il pannello è di tipo IPS e offre una buona luminosità di 570 nit e colori vivaci con un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 8 MP.

Il design è elegante e originale. Lo smartphone ha una scocca in plastica con una trama in rilievo che ricorda il kevlar. Il retro ospita la tripla fotocamera con AI da 50 MP e il lettore di impronte digitali. Lo spessore è di 8,1 mm e il peso è di 207 grammi.

Lo smartphone offre una buona fluidità nell’uso quotidiano e anche in alcune applicazioni più impegnative. E con la sua sorprendente batteria da 5000mAh puoi utilizzarlo intensamente per più di una giornata e ricaricarlo comunque in fretta grazie al supporto alla ricarica rapida da 18W.

Come vedi, si tratta di un telefono davvero completo con un display ampio e luminoso, una potente fotocamera posteriore e una serie di caratteristiche che sembrano appartenere ad uno smartphone di fascia superiore. Eppure il prezzo è di soli 107,61 euro: meglio sbrigarsi, potrebbe finire in fretta.

