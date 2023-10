realme Narzo 50i Prime: crolla il prezzo dello smartphone

Segnalazione flash per un’ottima occasione su Amazon: l’offerta su realme Narzo 50i Prime è rivolta a tutti coloro che vogliono comprare un nuovo smartphone economico, ma senza rinunciare a stile e prestazioni. Non sappiamo per quanto rimarrà in sconto, ma in questo momento è possibile acquistarlo a prezzo stracciato con disponibilità immediata e spedizione gratuita.

realme Narzo 50i Prime è a prezzo stracciato

Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche: display HD+ da 6,5 pollici, processore octa core Unisoc T612, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB), fotocamera posteriore da 8 megapixel potenziata dall’intelligenza artificiale, selfie camera frontale da 5 megapixel, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, supporto dual SIM e batteria da 5.000 mAh per un’autonomia elevata. Qui sotto il design. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Per saperne di più consulta la descrizione completa. Nell’immagine di seguito un riepilogo delle caratteristiche più importanti.

In questo momento, realme Narzo 50i Prime nella sua particolare colorazione Mint Green, è in sconto al prezzo finale di soli 99 euro. Non sappiamo per quanto rimarrà attiva la promozione: agli interessati si consiglia di approfittarne subito. Non fatichiamo a immaginare che andrà a ruba. La media voto delle recensioni pubblicate dai clienti è pari a 4,3/5 stelle.

La vendita e la spedizione sono gestite direttamente da Amazon. Si può inoltre contare sulla consegna gratuita a domicilio in pochi giorni. Dunque, scegliendo di effettuare subito l’ordine, lo smartphone arriverà presto a casa senza alcuna spesa aggiuntiva per il trasporto. Serve aggiungere altro?

