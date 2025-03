realme Note 60 a 90 euro è lo smartphone da prendere con le ultime Offerte di Primavera

Per le ultime offerte degli sconti di primavera di Amazon ti segnaliamo l’ottimo sconto attivo su realme Note 60: uno smartphone low cost che diventa ancora più conveniente dato che puoi acquistarlo a soli 90,19 euro invece di 149,99. Con spedizione Prime per la consegna veloce, non gli manca davvero nulla per accompagnarti nel corso delle tue giornate.

realme Note 60 in offerta: la scheda tecnica

realme Note 60 è dotato di un display da 6,74 pollici con refresh rate a 90Hz alimentato da un potente processore UNISOC T612, che garantisce buone prestazioni per l’uso quotidiano, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

La batteria da 5000mAh ti permette di arrivare tranquillamente a fine giornata e supporta anche la ricarica rapida da 10W per avere una botta di carica in pochissimo tempo. Per le foto, è presente un sensore principale da 32 megapixel insieme a una fotocamera frontale da 5 megapixel.

La certificazione IP64 lo rende poi resistente a polvere e schizzi: da menzionare anche la tecnologia ArmorShell certificata da TÜV Rheinland che garantisce una fluidità e una durata dello schermo per almeno 48 mesi. Insomma, un telefono entry level pensato per durare e per accompagnarti a lungo senza cali di prestazioni: acquistalo a soli 90,19 euro.