Realme: oltre 200 milioni di smartphone spediti

Realme ha raggiunto e superato un traguardo decisamente degno di nota: in poco più di 5 anni di attività ha spedito oltre 200 milioni di smartphone. Si tratta di un risultato di estrema importanza che porta il gruppo in diretta competizione con gli altri big del settore. A riferire i dati è stata la società di ricerche Counterpoint Research.

Realme: più di 200 milioni di smartphone in cinque anni

Con i numeri in questione, infatti, Realme diventa la quinta azienda al mondo ad aver raggiunto questo traguardo dopo Vivo, Huawei, Samsung ed Apple che però ci sono riuscite in un lasso di tempo inferiore.

Complessivamente sono solo 14 le aziende a livello globale che hanno spedito oltre 200 milioni di smartphone e la maggior parte di essi sono stati venduti sul mercato internazionale da Realme che fa parte della famiglia BBK Electronics insieme a OPPO (titolare anche del brand OnePlus) e Vivo.

Il risultato è stato annunciato anche dalla stessa Realme, con un post sul social cinese Weibo in cui ha voluto ricordare che il precedente traguardo dei 100 milioni di smartphone spediti era stato raggiunto in 3 anni. Per cui, per raddoppiare questa cifra c’è voluto un anno in meno.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato da Realme a tal riguardo.

Siamo nati quando c’erano oltre 700 brand di smartphone nel mondo. Siamo estremamente orgogliosi di essere riusciti a figurare tra i primi 10 marchi del mondo negli ultimi cinque anni” ha affermato Xu Qi, responsabile marketing di Realme.

Sempre restando in tema, Counterpoint Research fa altresì notare che nel 2017 esistevano oltre 700 marche di smartphone, un quantitativo che si è vertiginosamente ridotto a circa 250 marche in base alle stime di settembre scorso.