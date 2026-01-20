Realme P4 Power: batteria record da 10.001 mAh

Già dal nome si può intuire la sua principale caratteristica. Il nuovo Realme P4 Power, che verrà annunciato il 29 gennaio in India (non è noto se arriverà in Italia), integra una batteria da 10.001 mAh, capacità enorme per uno smartphone che solitamente si trova nei tablet. Il record assoluto appartiene a Honor Power 2 (10.080 mAh), ma viene venduto solo in Cina.

Realme P4 Power: possibili specifiche

Il Realme P4 Power è uno smartphone di fascia media. Sul sito dell’azienda cinese (sussidiaria di OPPO, come OnePlus) sono descritte le caratteristiche della batteria da 10.001 mAh. È innanzitutto la prima batteria al mondo con capacità superiore a 10.000 mAh che ha superato i test di resistenza agli shock (MIL-STD-810H). La batteria occupa ovviamente la maggioranza dello spazio interno. Ciò ha permesso di mantenere basso lo spessore dello smartphone.

Realme ha utilizzato un anodo in silicio-carbonio per incrementare il ciclo di vita del 30%, un processo di rivestimento a doppio strato per un’erogazione di potenza più efficiente e una scheda di protezione C-Pack per garantire una maggiore sicurezza. Il produttore cinese promette che la capacità si mantiene all’80% anche dopo quattro anni di ricariche.

La batteria supporta la ricarica rapida da 80 Watt e inversa da 27 Watt. Realme ha fornito inoltre alcuni dati sull’autonomia: 932,6 ore in standby, 72,3 ore di chiamate, 32,5 ore su YouTube, 185,7 ore di riproduzione musicale e 21,3 ore con GPS. Nonostante l’enorme capacità e dimensione della batteria, lo smartphone pesa solo 219 grammi.

Il Realme P4 Power avrà la Realme UI 7.0 basata su Android 16 con tre anni di aggiornamenti software e quattro anni di patch. Queste sono le altre possibili specifiche: schermo OLED da 6,78 pollici, processore MediaTek Dimensity 7400 Ultra, 12 GB di RAM, 256 GB di storage, fotocamere posteriori da 50, 8 e 2 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel e porta USB Type-C.