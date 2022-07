Realme Pad a 155 euro: un sogno solo su Amazon

Perché cercare un tablet Android di buon livello, ma allo stesso tempo economico? Per diverse ragioni. Forse abbiamo uno o più figli che vanno a scuola e devono usarlo per le lezioni. Oppure ci serve per lavoro, ma non vogliamo portarne con noi uno troppo costoso. Insomma, quello di cui hai bisogno si chiama Realme Pad.

Mettilo nel carrello al 40% di sconto. Grazie ad Amazon lo paghi solo 154,99 euro, invece di 259,99 euro. Un vero affare visto anche il prodotto, che non ha nulla da invidiare ad altri. Anzi, grazie al suo ecosistema è stato adattato ad Android.

La sua mega batteria da 7100mAh soddisferà la tua esigenza di portabilità. Potrai utilizzarlo in modo intensivo e non ti lascerà mai a corto di energia. Sarà un compagno di viaggio fidato. Video, foto e giochi saranno sempre un’alternativa molto apprezzata al lavoro e allo studio grazie al display 2K WUXGA+ da 10,4 pollici.

Realme Pad su Amazon a un prezzo invitante

Amazon non bada a spese e questa volta ha confezionato un’offerta decisamente interessante. Acquista il Realme Pad a soli 154,99 euro, invece di 259,99 euro. Avrai tra le mani un tablet completo ed efficiente di buon livello.

Ovviamente a questo prezzo non si possono pretendere prestazioni da top di gamma, ma lui non ti deluderà sicuramente. Il suo design ultrasottile lo rende ancora più piacevole da portare in giro. Parliamo di uno spessore pari a 6,9 millimetri.

Il processore per gaming Helio G80 fa il resto. Questo chip octa-core raggiunge velocità di clock fino a 2,0 GHz. Le prestazioni della GPU Mali G52 sono più potenti del 20% rispetto al suo predecessore e quelle della CPU del 35%.

Insomma, Realme Pad è il giusto compromesso tra buona qualità e prezzo molto interessante. Scontato del 40% diventa anche irresistibile. Mettilo subito nel carrello a soli 154,99 euro, invece di 259,99 euro. E con Amazon, grazie a Cofidis, potrai pagarlo a rate direttamente al check out.

