Realme Pad Mini, occasione Amazon su questo economico tablet Android

Sei in cerca di un tablet Android economico e funzionale? Approfitta subito dell’offerta Amazon su Realme Pad Mini: il modello WiFi 4+64GB lo paghi infatti soltanto 159 euro invece di 199, grazie ad uno sconto di 40 euro applicato già sul prezzo di listino.

Inserito nel programma Prime, se sei abbonato hai la spedizione gratuita ed immediata compresa nel prezzo. Soluzione perfetta per chi è in cerca di un tablet pratico che non costi troppo, capace di soddisfare le principali esigenze.

Realme Pad Mini: un tablet Android sorprendentemente economico e ottimo da usare

Realme Pad Mini è un tablet Android realizzato con un corpo sottile in metallo, dallo spessore di soli 7.59mm ed un peso complessivo di 372 grammi. Grazie a questa scelta estetica del produttore, abbiamo un dispositivo lineare che puoi tenere con una sola mano senza stancarti nemmeno dopo ore di utilizzo.

Con la batteria da 6400mAh non devi preoccuparti nemmeno dell’autonomia, perché il device è in grado di supportare fino a quasi 16 ore consecutive di visualizzazione video: e la ricarica rapida a 18W ti permette di essere subito pronto all’azione.

L’ampio display da 8.7 pollici con cornici sottili ti garantisce una visione dei contenuti eccezionale, il tutto accompagnato da un sistema audio con due altoparlanti per un’incredibile e coinvolgente esperienza sonora.

Il processore octa-core integrato ti offre una grafica fluida e tempi di risposta rapidi, mentre la fotocamera posteriore da 8 megapixel ti permette di catturare immagini rapide ovunque ti trovi. Presente anche un obiettivo frontale da 5 megapixel per selfie e videochiamate.

Approfitta quindi dello sconto Amazon e paga questo fantastico Realme Pad Mini a soli 159 euro. Un prezzo eccezionale visto il dispositivo di cui stiamo parlando: economico, ma funzionale in tutte le esigenze più comuni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.