Realme Watch 2 al 10% in meno su eBay con CODICE SCONTO

Al netto della offerta eBay su Lenovo ThinkPad T470, perfetta per te se stai cercando un computer portatile e non vuoi spendere troppo, all’interno dello stesso sito puoi trovare anche altri dispositivi a prezzi competitivi. Ad esempio, vuoi uno smartwatch nuovo di zecca? Vuoi diventare ancora più “smart” nell’attività sportiva o entrare in possesso di un orologio sempre sincronizzato al tuo smartphone? Sappi che Realme Watch 2 è disponibile al 10% in meno su eBay grazie a un codice sconto speciale, valido ancora per una settimana.

Realme Watch 2 al 10% in meno su eBay, solo con questo codice

Analizziamo anzitutto le specifiche tecniche. Realme Watch 2 in questo caso arriva nella colorazione Black con uno schermo touchscreen a colori da 1,4 pollici e un design davvero leggero: pensa che pesa solo 38 grammi! Non manca, per di più, l’impermeabilità IP68 per resistere a schizzi d’acqua, all’immersione sott’acqua anche oltre un metro, e all’ingresso di polveri.

Realme Watch 2 è perfetto per lo sport grazie al monitoraggio della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue e al supporto a 90 modalità sportive. Se gradisci la personalizzazione, poi, puoi portarlo al polso con oltre 100 quadranti diversi, anche animati per esprimere il tuo stile. L’autonomia, invece, è pari a massimo 12 giorni grazie alla batteria extra-large da 315 mAh. Se poi vuoi controllare i dispositivi della casa o auricolari Realme Buds Air e Q, sappi che lo smartwatch supporta il controllo dei device AIoT, a patto che siano dello stesso marchio.

Il prezzo fissato dal rivenditore italiano su eBay per Realme Watch 2 è pari a 29,30 euro e, grazie al codice sconto VACANZE23, fino al 30 giugno prossimo potrai completare l’acquisto al 10% in meno. Si tratta di un taglio minimo, pari a 2,93 euro, ma pur sempre potenzialmente di tuo interesse. La consegna è gratuita e assicurata per lunedì 26 giugno completando l’acquisto oggi, 23 giugno 2023.

