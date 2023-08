Realme Watch 2 Pro costa SOLO 30 EURO su eBay, sconto IMPERDIBILE

Su eBay le offerte non si fermano mai, per qualsiasi tipologia di dispositivo. Parlando degli smartwatch in particolar modo, dopo averti proposto Xiaomi Redmi Watch 3 al 16% in meno passiamo a un altro wearable low-cost degno di nota. Di quale modello si tratta? Del Realme Watch 2 Pro, uno dei best seller su eBay, specialmente ora che si trova al 17% in meno. Lo sconto è minimo, ma porta lo smartwatch a un prezzo davvero allettante.

Realme Watch 2 Pro è imperdibile su eBay

L’orologio Realme Watch 2 Pro nella colorazione nero-grigio con cassa da 44 millimetri è elegante e sportivo allo stesso tempo, con un design che ricorda l’Apple Watch e offre una qualità video notevole grazie al pannello AMOLED da 1,75 pollici. L’autonomia dichiarata pari a massimo 14 giorni garantisce quindi una durata incredibile, per evitare numerose ricariche regolari e continuare a indossarlo giorno e notte.

Anche di notte? Ebbene sì, poiché questo smartwatch dispone di sensori per monitorare la qualità del sonno e la tua salute durante l’intera giornata. Dispone, infatti, anche del cardiofrequenzimetro e del misuratore della saturazione di ossigeno nel sangue.

La personalizzazione è molto elevata grazie al supporto per oltre 100 Watch Faces, mentre lato sport figurano ben 90 modalità per seguire le proprie performance durante l’attività fisica. Insomma, offre tutto ciò che serve per uno smartwatch di ultima generazione economico.

Lo smartwatch Realme interessato su eBay costa tipicamente 35,99 euro ma, grazie al taglio attuale, scende a 29,99 euro. La spedizione è gratuita e viene assicurata entro l’11 agosto 2023. Il pagamento va completato sempre con PayPal o carta di credito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.