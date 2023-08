Xiaomi Redmi Watch 3 in offerta su eBay: 16% in meno

Parallelamente alla promozione eBay su Xiaomi Redmi Note 12, smartphone di fascia medio-bassa proposto a un prezzo speciale grazie a un codice sconto esclusivo, sempre su eBay ha corso un’altra offerta piuttosto intrigante su uno smartwatch economico ma che dispone di tutto ciò che serve per monitorare la propria attività fisica, il sonno e, naturalmente, guardare l’ora e i messaggi dello smartphone in anteprima. Di quale modello stiamo parlando? Di Xiaomi Redmi Watch 3, proposto al 16% in meno per un periodo di tempo limitato.

Xiaomi Redmi Watch 3 in sconto su eBay

Lo smartwatch Xiaomi Redmi Watch 3 è ben distante da modelli top di gamma come Apple Watch o Samsung Galaxy Watch. Tuttavia, include tutto ciò che serve per un orologio intelligente semplice e funzionale. Proprio per questo motivo è riconosciuto come uno dei modelli più versatili e pratici, anche perché consente di rispondere alle chiamate telefoniche dal polso, senza nemmeno estrarre lo smartphone dalla tasca o dalla borsetta.

Xiaomi Redmi Watch 3 si presenta quindi con uno schermo AMOLED HD da 1,75 pollici, a colori e circondato da una scocca che garantisce la resistenza all’acqua anche in immersione, fino a 5 ATM. La batteria, poi, è una certezza con i suoi 12 giorni di autonomia garantiti dal produttore. Tra le altre funzionalità notiamo il supporto a 121 modalità fitness, alla misurazione del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue e la dotazione di un sensore PPG per tracciare il battito cardiaco 24 ore al giorno.

Attualmente su eBay Xiaomi Redmi Watch 3 viene venduto a 75,99 euro al posto di 89,99 euro, per un risparmio esatto di 14 euro. La spedizione è gratuita e garantita entro giovedì 10 agosto 2023. Il rivenditore italiano richiede il pagamento con PayPal o carta di credito.

