Realtà estesa: Samsung Galaxy XR darà inizio alla rivoluzione?

Finché non c’è concorrenza, non c’è reale innovazione. Vale anche nel mondo hi-tech, con l’ambito della realtà estesa che accoglie il visore Galaxy XR. L’ingresso di Samsung, in un territorio dove fino a oggi a contendersi il market share sono state sostanzialmente Apple (con Vision Pro) e Meta (con la linea Quest), può spalancare la porta a scenari inediti.

La promessa della realtà estesa

Le potenzialità della tecnologia sono ancora tutte da dimostrare, soprattutto se l’intenzione è quella di andare oltre i confini del territorio gaming, dove effettivamente ha già mostrato le sue potenzialità. La promessa formulata dai protagonisti del settore è quella di rendere indispensabili questi dispositivi per tutto, inclusa la produttività. Ci aveva già provato Zuckerberg con il suo metaverso, ma non gli è andata benissimo.

Le applicazioni dedicate dovranno rivelarsi qualcosa in più di semplici esercizi di stile, convincendo gli utenti a mettersi in testa un visore per lavorare, per comunicare o per guardare un contenuto in streaming. Ora che c’è l’offerta hardware, è fondamentale lavorare sul software.

Su questo fronte c’è l’impegno preso da Google, intenzionata a replicare anche in questo ambito quanto fatto negli ultimi due decenni (o quasi) nel settore mobile, facendo il possibile per favorire la nascita e lo sviluppo di un vero e proprio ecosistema. La sua piattaforma Android XR è quella scelta da Samsung per Galaxy XR.

XR, MR, VR, AR: che confusione

Realtà estesa e mista. È facile fare confusione, tra sigle e descrizioni non sempre chiare, anche e soprattutto quando si ha a che fare con materiale promozionale che pubblicizza le caratteristiche di un prodotto commerciale. Per fare chiarezza, prendiamo come riferimento le definizioni fornite da Autodesk, ci sembrano le più comprensibili ed esaustive.