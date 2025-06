Realtà mista a prezzo accessibile: il visore Meta Quest 3S in sconto

Meta Quest 3S è in forte sconto su Amazon: l’opportunità perfetta per provare il visore di realtà mista che ridefinisce l’intrattenimento e la produttività in un’esperienza totalmente immersiva. Impiega una tecnologia avanzata per fondere elementi digitali con l’ambiente reale con la realtà aumentata e permette di immergersi completamente nella realtà virtuale per vivere giochi, contenuti e applicazioni da una prospettiva inedita. Inoltre, il design wireless ti consente massima libertà di movimento (senza l’impiccio dei cavi), mentre i controller Touch Plus garantiscono una precisione elevata e un’interazione realistica.

Il visore Meta Quest 3S è in sconto su Amazon

Il cuore pulsante è rappresentato dalla piattaforma XR2 Gen 2 che raddoppia le prestazioni grafiche rispetto al modello Quest 2, assicurando fluidità e dettagli nitidi anche nei titoli più complessi. È così possibile vivere in prima persona la visione di un film su uno schermo virtuale gigante, ascoltando l’audio in cuffia, oppure partecipare a concerti dal vivo o a sessioni multiplayer con amici da tutto il mondo. Il multitasking permette poi di navigare, chattare e guardare video simultaneamente su più finestre virtuali, senza mai perdere il contatto con l’ambiente reale. Sono inclusi tre mesi di prova di Meta Horizon+, il servizio in abbonamento con accesso a giochi, novità mensili e molto altro. Tutti i dettagli nella scheda completa.

