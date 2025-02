Recensione ASUS NUC 14 Pro: Potenza e Versatilità in un Mini PC con AI

In questo articolo vi scriveremo dell’ASUS NUC 14 Pro, l’ultima evoluzione della serie NUC (Next Unit of Computing), assieme al fratello NUC 14 Pro Plus. Si tratta di un mini PC compatto e capace di garantire prestazioni decisamente elevate per la categoria di appartenenza. Frutto della collaborazione tra ASUS e Intel, questo dispositivo nasce per soddisfare le esigenze sia i professionisti, sia degli utenti domestici che sono alla ricerca di un computer piccolo, potente e versatile.

Il NUC 14 Pro si rivolge, quindi, a un pubblico variegato: può essere utilizzato come workstation per la produttività, come media center per lo streaming, come soluzione per applicazioni aziendali o addirittura come server domestico. Questo è possibile grazie ai processori Intel Core Ultra di ultima generazione presenti al suo interno, alla connettività avanzata ed alla sua ampia espandibilità. In sintesi, si candida come uno dei più interessanti mini PC disponibili sul mercato. Svisceriamo nel dettaglio tutte le sue caratteristiche.

Design e costruzione

L’ASUS NUC 14 Pro mantiene un design sobrio e funzionale con uno chassis in plastica nera opaca dalle dimensioni contenute (117 x 112 x 54 mm). Il design minimale lo rende adatto a qualsiasi ambiente di lavoro, sia che venga posizionato su una scrivania, sia montato dietro un monitor grazie al supporto VESA incluso (soluzione particolarmente comoda).

Nonostante abbia un corpo in plastica, la sua costruzione rimane solida e resistente. Inoltre, la disposizione delle porte, che tratteremo più avanti, è ben studiata per garantire un comodo accesso a tutte le connessioni. Peccato per l’assenza di un jack audio da 3,5 mm, una scelta discutibile che potrebbe deludere una buona fetta di potenziali utilizzatori (me in primis).

Specifiche Tecniche

Questo mini PC Asus è disponibile in differenti configurazioni, con processori che vanno dall’Intel Core 3 100U, passando per l’Intel Core Ultra 5 125H fino all’Intel Core Ultra 7 165H, ossia il modello di punta, capace di offrire una notevole potenza di calcolo con il supporto della grafica integrata Intel Arc, capace di gestire flussi di lavoro complessi e rendering grafico leggero.

Ecco una panoramica delle principali specifiche tecniche:

Dimensioni: 117 x 112 x 54 mm

117 x 112 x 54 mm Peso: 750gr

750gr Processore: Intel Core 3 100U / Core Ultra 5 / Core Ultra 7

Intel Core 3 100U / Core Ultra 5 / Core Ultra 7 Memoria RAM: Fino a 96 GB DDR5 (2 slot SODIMM)

Fino a 96 GB DDR5 (2 slot SODIMM) Archiviazione: Due slot M.2 NVMe PCIe 4.0 + supporto per SSD/HDD SATA da 2,5”

Due slot M.2 NVMe PCIe 4.0 + supporto per SSD/HDD SATA da 2,5” Grafica: GPU Intel Arc (U7/U5) / Intel Graphics (i3)

GPU Intel Arc (U7/U5) / Intel Graphics (i3) Raffreddamento: Dissipazione attiva con ventola

Dissipazione attiva con ventola Connettività: Wireless: Intel Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth 5.3 LAN: 2.5G Ethernet, 10/100/1000/2500 Mbps Porte frontali: 2 x USB-A 10 Gbps , 1 x USB-C 20 Gbps con supporto alla ricarica Porte posteriori: 2 x USB-A (10 Gbps + 2.0), 2 x Thunderbolt 4 Type-C, 2 x HDMI 2.1, 1x RJ45 LAN Port, alimentazione



A prescindere dalla configurazione scelta, potrete collegare periferiche di qualsiasi genere, dispositivi di rete avanzati ed anche più monitor in 4K da utilizzare simultaneamente.

Esperienza d’uso

Durante i test di utilizzo, l’ASUS NUC 14 Pro, come già anticipato, ha confermato la sua versatilità e ha saputo dimostrare di poter garantire prestazioni eccellenti in diverse situazioni di utilizzo.

Iniziamo dal quotidiano, ossia da tutte quelle usi che svogliamo normalmente. Inutile precisare che potrete navigare sul web, gestire le email oppure utilizzare il pacchetto Office senza alcun problema e con tempi di avvio ridotti, vista la presenza di SSD NVMe di ultima generazione. Nessun problema anche per lo streaming in 4K da Netflix, YouTube o altre piattaforme simili.

Avete intenzione di realizzare lavori di editing? Bene, sappiate che Photoshop e similari girano alla perfezione, idem software per gestire macchine virtuali. Ovviamente, maggiore sarà la RAM installata (ricordiamo fino a 96GB), migliore sarà la fluidità ed il quantitativo di processi eseguibili simultaneamente.

Per ultimo abbiamo lasciato il discorso gaming. Precisato che non si tratti in nessun modo di un PC da Gaming, sfruttando la scheda grafica Inel Arc, potrete giocare a titoli leggeri o online.

Le temperature riscontrate durante le varie prove hanno evidenziato un buon lavoro di dissipazione del calore, ma, sotto elevato carico, il rumore della ventola si fa sentire parecchio. Poco male.

Intelligenza Artificiale e Funzionalità AI

Essendo un prodotto di ultima generazione, anche l’ASUS NUC 14 Pro integra il supporto all’Intel AI Boost, una tecnologia che accelera le operazioni basate sull’intelligenza artificiale, migliorando le prestazioni descritte prima in ambiti come l’editing ed il fotoritocco, la traduzione automatica di testi, il riconoscimento vocale, il funzionamento dell’assistente virtuale ed anche dei sistemi di sicurezza, riconoscimento facciale in primis.

Software e Prestazioni

L’ASUS NUC 14 Pro viene fornito con Windows 11 preinstallato, ma, ovviamente, supporta le diverse distribuzioni Linux (Ubuntu, Fedora). Questa compatibilità lo rende ideale anche per sviluppatori o utenti avanzati che necessitano di un sistema operativo personalizzabile.

Abbiamo anche realizzato alcuni benchmark sulla versione di NUC 14 Pro mossa dall’Intel Core Ultra 7 155H. Esso ha ottenuto risultati davvero importanti. Eccoli:

Cinebench R23: ~15.000 punti in multi-core

~15.000 punti in multi-core Geekbench 6: ~2.200 single-core / ~11.500 multi-core

~2.200 single-core / ~11.500 multi-core 3DMark Time Spy: ~3.000 punti (grafica Intel Arc)

Questi numeri confermano la validità del sistema per produttività avanzata e carichi di lavoro impegnativi.

Conclusioni

Avrete sicuramente capito che l’ASUS NUC 14 Pro ci è piaciuto tanto. Si conferma una scelta eccellente per chi cerca un mini PC potente e versatile. Il supporto per RAM fino a 96 GB, la doppia porta Thunderbolt 4 e la compatibilità con Linux lo rendono un’opzione ideale per professionisti, sviluppatori e utenti avanzati, ma risulterà ancora più perfetto per l’utilizzo generalista.

Tuttavia, ci sono alcune limitazioni da considerare, come l’assenza del jack audio, le prestazioni grafiche non paragonabili a PC con una GPU dedicata e la rumorosità della ventola quando viene richiesta la massima potenza di calcolo.

In sostanza, se state cercando un mini PC compatto con grande potenza di calcolo e una connettività completa, l’ASUS NUC 14 Pro è certamente una delle migliori opzioni attualmente disponibili sul mercato.

Vi invitiamo a visitare il sito Mondo Nuc, per scoprire e confrontare le varie configurazioni disponibili all’acquisto.

PRO e CONTRO

PRO:

✅ Design compatto e discreto

✅ Prestazioni elevate per la categoria

✅ Ottima connettività (Thunderbolt 4, HDMI 2.1)

✅ Espandibilità RAM e storage

✅ Supporto per Windows e Linux

✅ Accelerazione AI per applicazioni avanzate

CONTRO:

❌ Chassis interamente in plastica

❌ Assenza di jack audio da 3,5 mm

❌ Rumorosità percepibile sotto carico

❌ Grafica non adatta al gaming avanzato