Recensione HP 250 G9: il notebook per tutti, al giusto prezzo

HP negli utlimi anni ha dimostrato di saper proporre notebook interessanti su tutte le fasce di prezzo, facendo del rapporto prezzo/prestazioni il suo più grande punto di forza. Abbiamo avuto modo di testare a fondo il laptop HP 250 G9, un modello da 15 pollici di fascia media, dotato di caratteristiche molto interessanti ad un prezzo piuttosto contenute.

HP 250 G9: specifiche e prestazioni

Il notebook HP 250 G9 rappresenta un solido equilibrio tra performance, prezzo e funzionalità, ideale per gli utenti che cercano un dispositivo affidabile per il lavoro e l’uso quotidiano. Il cuore di questo laptop è il processore Intel Core i5-1235U, potente e versatile, che offre prestazioni elevate e risparmio energetico.

Sul lato grafico, l’HP 250 G9 è dotato di una GPU Intel UHD Graphics. Questa unità di elaborazione grafica non è sicuramente al top per i giochi più recenti, ma è più che sufficiente per la navigazione web, l’uso della suite di produttività Office e la riproduzione di video in alta definizione. La RAM del modello specifico è di 16GB, un’ampia quantità che consente un multitasking fluido e veloce, anche se il laptop può supportare fino a 64GB di RAM.

Per quanto riguarda lo storage, l’HP 250 G9 offre un’ampia flessibilità, con 756 GB di SSD con possibilità di espandere la memoria. Questa capienza è più che sufficiente per archiviare una vasta quantità di documenti, foto, video e applicazioni, ma il laptop dispone di uno slot M.2 NVMe per l’aggiunta di ulteriori opzioni di storage.

Diaplay e software

Il display è un aspetto fondamentale di qualsiasi laptop e l’HP 250 G9 non delude in questo senso. Il modello offre un display da 15.6 pollici Full HD (1920 x 1080). Non è sicuramente un display adatto a chi ha esigenze particolari riguardo alla fedeltà cromatica e alla grafica, ma è più che buono per godersi film e serie TV con un’ottima qualità d’immagine.

L’aspetto del sistema operativo offre flessibilità, con la possibilità di scegliere tra Windows 11 Pro, Windows 10 Pro, senza sistema operativo, Windows 11 Home o Windows 10 Home. Questa scelta consente agli utenti di optare per il sistema operativo con cui si sentono più a proprio agio o che meglio si adatta alle proprie esigenze.

Nonostante il prezzo accessibile, l’HP 250 G9 è costruito con materiali di qualità. Il corpo del laptop è in plastica/policarbonato, che offre una buona resistenza ai graffi e agli urti. Le dimensioni del laptop sono 357.9 x 242 x 19.8 mm e pesa 1.74 kg, rendendolo un dispositivo facilmente trasportabile.

L’HP 250 G9 offre un’ampia gamma di opzioni di connettività. Il laptop è dotato di 2 porte USB Type-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), una porta HDMI 1.4, un lettore di schede SD, Ethernet LAN fino a 1000 Mbit/s, Wi-Fi 802.11ax e Bluetooth 5.2. Queste caratteristiche assicurano che gli utenti possano connettersi a una vasta gamma di dispositivi, sia in modalità wireless che via cavo. Inoltre, il laptop dispone di un jack audio 3.5mm Combo Jack che supporta sia gli auricolari che i microfoni.

Rapporto prezzo/prestazioni

Per quanto riguarda i punti di forza dell’HP 250 G9, è innegabile che il prezzo basso sia un grande vantaggio. Questo, combinato con le sue solide prestazioni e la sua ampia gamma di funzionalità, rende l’HP 250 G9 un’opzione eccellente per chi cerca un laptop affidabile senza spendere una fortuna. Inoltre, la presenza di 2 slot SODIMM, un slot M.2 PCIe x4 e un vano per un’unità SATA da 2.5 pollici offre agli utenti molte opzioni per l’espansione.

Oggi il laptop HP 250 G9 con Intel Core i5 serie 12 e ben 16 GB di RAM si trova in offerta su Amazon a 569,99€, con uno sconto del 11% e consegna rapida Prime. Si tratta di un notebook adatto quasi a tutti, sia per chi ha bisogno di un dispositivo con performance modeste, come navigazione web, mail e Office, sia per i professionisti che non hanno bisogno di far girare applicazioni e programmi grafici molto esigenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.