Recensioni false: Google denuncia un truffatore

Quello delle recensioni false non è solo un problema di Amazon. Google ha comunicato di aver presentato una denuncia contro Ethan QiQi Hu (e le sue aziende Rafadigital e GMBEye), in quanto ha creato un complesso sistema per la manipolazione dei servizi allo scopo di ingannare i consumatori e ottenere un illecito guadagno.

Oltre 14.000 recensioni false

Nella denuncia è scritto che il truffatore ha creato oltre 350 profili business in vari servizi (principalmente Search, Maps e YouTube), aggiungendo diverse informazioni, come indirizzi, numeri di telefono, orari di apertura, immagini e recensioni. Ma queste aziende non esistono e le oltre 14.000 recensioni sono state scritte da persone che non esistono. In pratica è tutto falso.

Attraverso le sue società (Rafadigital e GMBEye), Ethan QiQi Hu ha quindi cercato di vendere questi falsi profili per 1.000 dollari ognuno, promettendo il cambio del nome e un posizionamento migliore tra i risultati del motore di ricerca. Sul sito di GMBEye (ancora attivo) viene inoltre pubblicizzato un servizio che permette di aggirare la procedura usata da Google per la verifica dei profili business. Sul sito di Rafadigital (ancora attivo) viene invece pubblicizzato un servizio di ottimizzazione SEO.

Google ha individuato e rimosso i profili business e le recensioni falsi. Il truffatore ha chiaramente violato i termini dei servizi e le leggi che proteggono i consumatori. L’azienda di Mountain View ha pertanto chiesto al giudice di bloccare le attività di Ethan QiQi Hu e imporre un risarcimento danni.