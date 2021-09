Recupera dati eliminati o danneggiati dai tuoi dispositivi Android con questo software

Ormai smartphone e tablet sono diventati dispositivi indispensabili per la vita quotidiana, soprattutto quando si parla di lavoro. Non è raro, quindi, che uno dei dispositivi si danneggi determinando la perdita di tutti i dati al suo interno. Per questo ti proponiamo una delle migliori soluzioni in assoluto per il recupero dei dati: una licenza a vita Phone Rescue per Android.

Licenza a vita Phone Recue per Android: caratteristiche

Phone Rescue rappresenta uno dei migliori software per il recupero dati da qualsiasi dispositivo mobile. Le ragioni sono diverse, ma le più rilevanti sono sostanzialmente due: il più alto tasso di successo nel recupero dati, e la semplicità di utilizzo. L’interfaccia semplificata permette di effettuare il recupero di dati cancellati o danneggiati in soli 3 passaggi guidati. Questo permette un recupero estremamente rapido, senza la necessità di alcuna esperienza o competenza in ambito informatico. Il supporto, inoltre, include praticamente qualsiasi dispositivo disponibile in commercio, da quelli dei brand leader del settore come Samsung, Google e Huawei, a quelli dei produttori più piccoli e meno noti.

Una delle funzionalità più interessanti riguarda il ripristino direttamente sul dispositivo in oggetto. Può capitare di eliminare erroneamente un contatto importante, piuttosto che una foto o un messaggio. Phone Rescue permette di ripristinare singolarmente ogni dato, come se non fosse mai stato cancellato, direttamente sul device compresi i messaggi di Whatsapp. Non va, inoltre, trascurato che il ripristino non richiede i permessi di root, di conseguenza non è assolutamente necessario andare a modificare il sistema prima di effettuarlo. Una soluzione estremamente semplice e funzionale, alla portata di chiunque, ma che può salvarti da spiacevoli incidenti.

Grazie ad uno sconto di ben 54 euro, è possibile acquistare la licenza a vita per ben 5 dispositivi a soli 55,99 euro direttamente dal sito di iMobie, praticamente a metà prezzo.