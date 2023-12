Recupera i dati persi o rimossi per errore con la nuova offerta di Stellar Data Recovery

Le persone che hanno la necessità di recuperare i dati persi o rimossi per errore possono fare affidamento su Stellar Data Recovery, il potente programma di recupero file 100% efficace. La versione gratuita consente di ottenere una panoramica dei file che è possibile recuperare, mentre quella a pagamento effettua il recupero vero e proprio. Oggi quest’ultima è in sconto fino all’84%: ecco il link all’offerta.

Stellar Data Recovery è uno dei più importanti punti di riferimento tra i migliori software di recupero dati persi o cancellati oggi disponibili sul mercato. Tra i suoi punti di forza si annoverano le ricerche personalizzabili, un’ampia libreria di tipologia di file e un’ottima capacità di scansione profonda.

Recuperare dati persi o rimossi per errore con un programma che funziona al 100% (Stellar Data Recovery)

Il programma dell’azienda Stellar consente agli utenti di avere tra le mani un eccellente tool di recupero dati. Nonostante il lavoro complesso che è chiamato ad assolvere, si distingue dagli altri software concorrenti non solo per la sua efficacia ma anche per l’estrema semplicità d’uso.

Data Recovery consente il recupero di email, documenti, video e foto da schede di memoria, chiavette USB e hard disk. Inoltre, il programma funziona anche da unità infette da virus, formattate, corrotte e crittografate.

La versione a pagamento di Stellar Data Recovery è in offerta a $49,99 invece di $309,92, per effetto del maxi sconto dell’84% disponibile in queste ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.