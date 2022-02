Recupera i file persi e cancellati con PhoneRescue

Ti è mai capitato di perdere preziose fotografie, video o file importanti perché il tuo telefonino si è rotto? Sono incidenti imprevedibili, ma che possono capitare. Non tutti, infatti, abbiamo l’abitudine di salvare i nostri file più importanti in uno spazio d’archiviazione sicuro, perciò il rischio è sempre in agguato. È possibile recuperare dei file persi o eliminati dal nostro smartphone? La risposta, per fortuna, è sì. E per farlo basta un semplice programma chiamato PhoneRescue. Compatibile sia con Android che con iOS, PhoneRescue ha come obiettivo principale proprio quello di ripristinare dati cancellati in maniera sicura ed efficace. Può essere installato direttamente sul PC e al momento il piano Lifetime (sarà tuo a vita) è in sconto a 69,99 euro anziché 99,99.

Perché scegliere PhoneRescue

Esistono tanti software online, ma nessuno offre gli stessi vantaggi di PhoneRescue. Ecco quattro buoni motivi per sceglierlo.

Sicuro al 100%, con il miglior tasso di successo al mondo . PhoneRescue ha “salvato” con successo oltre 5.700.000 utenti iOS e Android dalla perdita di dati. Inoltre, il software è sicuro al 100% e soltanto tu puoi accedere a tutto ciò che recuperi.

. PhoneRescue ha “salvato” con successo oltre 5.700.000 utenti iOS e Android dalla perdita di dati. Inoltre, il software è sicuro al 100% e soltanto tu puoi accedere a tutto ciò che recuperi. Operazioni più semplici . Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alla procedura guidata passo dopo passo, PhoneRescue rende un’operazione delicata come il recupero dati davvero semplice e alla portata di tutti. Bastano pochi clic. Non richiede alcuna conoscenza tecnologica e non ci sarà più bisogno di portare il tuo dispositivo da un esperto: potrai fare tutto da solo.

. Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alla procedura guidata passo dopo passo, PhoneRescue rende un’operazione delicata come il recupero dati davvero semplice e alla portata di tutti. Bastano pochi clic. Non richiede alcuna conoscenza tecnologica e non ci sarà più bisogno di portare il tuo dispositivo da un esperto: potrai fare tutto da solo. Ampia copertura di formati file . PhoneRescue è l’unico che recupera fino a 31 formati diversi, dalle fotografie ai messaggi e tutti i tuoi file più preziosi ed insostituibili. Sono, inoltre, disponibili molteplici soluzioni per assicurarti di recuperare tutto ciò che desideri.

. PhoneRescue è l’unico che recupera fino a 31 formati diversi, dalle fotografie ai messaggi e tutti i tuoi file più preziosi ed insostituibili. Sono, inoltre, disponibili molteplici soluzioni per assicurarti di recuperare tutto ciò che desideri. Risultati migliori, grazie alle migliori tecnologie. Un lavoro più rapido offre maggiori possibilità di recupero, e questo PhoneRescue lo sa bene. Per questo motivo utilizza le migliori tecnologie per offrirti una scansione più veloce, con anteprima istantanea. Potrai così salvare tutti i dati persi prima che vengano sovrascritti, e dunque sparire per sempre.

Con PhoneRescue non rischierai più di perdere un singolo byte. La licenza lifetime è al momento in offerta e supporta fino a un PC. A 69,99 euro (invece di 99,99) otterrai tutte le funzioni PRO – non presenti nella versione gratuita –, Supporto Clienti gratuito 24/7 e tutti gli aggiornamenti futuri gratuitamente. Ricordiamo che la licenza lifetime è a vita: il pagamento è una tantum, dopodiché il programma sarà tuo per sempre.