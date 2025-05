Red Hat Enteprise Linux 10 pone l'accento sugli ambienti ibridi

Gli sviluppatori Red Hat, attualmente leader nelle soluzioni open source aziendali e datacenter, hano annunciato il lancio di Red Hat Enterprise Linux 10, l’ultima evoluzione della principale piattaforma Linux enterprise progettata per rispondere alle esigenze del cloud ibrido e sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Red Hat Enteprise Linux 10: novità alla sicurezza e focus sugli ambienti ibridi

In un contesto in cui l’IT deve affrontare la complessità degli ambienti ibridi e l’integrazione di carichi di lavoro di tipo IA, Red Hat Enterprise Linux 10 vuol venire incontro alle aziende con nuove capacità che permettono di unificare la gestione di sistemi e le applicazioni. La modalità immagine è un’innovazione chiave della nuova versione, che introduce un approccio nativo per i container, semplificando creazione, implementazione e gestione in un unico flusso di lavoro. Questo riduce la deriva di configurazione, garantendo coerenza tra applicazioni containerizzate e piattaforme sottostanti, e consente agli addetti IT di operare con maggiore efficienza.

In questa nuova versione, il sistema pone un accento al miglioramento della sicurezza, specialmente in vista delle sfide poste dalla computazione quantistica. Enterprise Linux 10 è la prima distribuzione Linux enterprise a integrare la crittografia post-quantistica conforme agli standard FIPS, proteggendo i dati da attacchi futuri basati su un approccio “raccogli ora, decritta dopo”. Include anche algoritmi resistenti al quantum e schemi di firma per garantire l’integrità di pacchetti software e certificati TLS.

Con Red Hat Insights image builder è possibile personalizzare le configurazioni prima della produzione, per adattare al meglio il sistema alle esigenze aziendali. Inoltre, Red Hat Insights offre una visibilità sulla tabella di marcia e sul ciclo di vita di Enterprise Linux, migliorando la pianificazione a lungo termine. Red Hat Enterprise Linux 10 è anche alla base di Red Hat AI, una suite di soluzioni IA ottimizzate, tra cui Red Hat AI Inference Server, Red Hat OpenShift AI e Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI).

Tra le novità, spiccano immagini pre-ottimizzate per AWS, Google Cloud e Microsoft Azure, un toolkit IT ampliato con strumenti come Podman Desktop, e il supporto per l’architettura RISC-V in collaborazione con SiFive. La sicurezza è ulteriormente rafforzata da Red Hat Enterprise Linux Security Select Add-On, che permetterà di richiedere correzioni per un massimo di 10 vulnerabilità specifiche all’anno.

Red Hat Enterprise Linux 10 è già disponibile tramite il Red Hat Customer Portal, con risorse gratuite per gli sviluppatori attraverso i programmi Red Hat Developer.