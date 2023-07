Red Magic 8S Pro ufficiale: il primo smartphone con 24GB di RAM

A fine giugno 2023 si era fatta avanti la possibilità di vedere sul mercato il primo smartphone da 24GB di RAM. L’attesa non è durata molto in quanto, proprio in queste ore, è stato ufficializzato il lancio di Red Magic 8S Pro, smartphone da gaming che segue il modello Red Magic 8 Pro arrivato a fine 2022 con chip Snapdragon 8 Gen 2. Questa volta sotto la scocca le performance aumentano grazie a un chipset aggiornato, a un comparto memoria spaziale e a una batteria dalla capienza e dalla velocità di ricarica sensazionali.

Red Magic 8S Pro è il primo smartphone con 24GB di RAM

A farsi notare è indubbiamente il comparto memoria di Red Magic 8S Pro, non solo per la dotazione di un massimo di 12 GB di RAM LPDDR5X per la versione Pro e un massimo di 24 GB di RAM per la versione Pro+, ma anche per i picchi rispettivi di 512 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0 e 1 TB. A cosa serve tutta questa memoria? Principalmente per multitasking e gaming, supponendo di avere la necessità di scaricare molti programmi, che si tratti di utility per editing dedicate ai content creator da mobile e videogiochi particolarmente esigenti.

Il cuore pulsante è il chipset Snapdragon 8+ Gen 2 di casa Qualcomm, con core principale da massimo 3,36 GHz e GPU a un massimo di 719 MHz. Ciò significa che Red Magic 8S Pro gode di un 5% in più di performance lato CPU e 5,7% in più lato GPU. La batteria, invece, è da 6.000 mAh con ricarica rapida da 165 W.

Il livello di prestazioni del chipset è mantenuto elevato dal sistema di raffreddamento ICE 12, migliorato rispetto all’ICE 11 (utilizzato dall’8 Pro) grazie alla dotazione di 5W/mK di pasta termica e di una ventola da 20.000 giri al minuto – peraltro con illuminazione RGB. Parlando di design, Red Magic 8S Pro mantiene il telaio in alluminio e vetro frontale, mentre sul retro il materiale cambia a seconda della variante scelta.

Il display è un AMOLED da 6,8″ con risoluzione 1.116 x 2.480 px (20:9) e copertura DCI-P3 al 100%, per una luminosità di picco pari a 1.300 nits, frequenza di aggiornamento di 120Hz e frequenza di campionamento del tocco di 960Hz. Lato fotocamera, invece, figurano la lente frontale da 16 MP posizionata sotto al display e un comparto posteriore con principale da 50 MP.

Il prezzo? Al momento le cifre restano esclusivamente quelle cinesi convertite direttamente: Red Magic 8S Pro parte da 510 euro per la versione da 8/128 GB e arriva a un massimo di 950 euro per il modello Red Magic 8S Pro+ Aurora con 24 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione. Questi numeri, però, molto probabilmente cambieranno al momento del lancio del dispositivo in Europa.