Reddit: eliminati tutti i messaggi privati pre-2023

Reddit prosegue inesorabile in quella che si potrebbe definire “la fiera delle decisioni impopolari”. Dopo l’intervento sulle API per app e servizi di terze parti, e il duro ultimatum per i moderatori di oltre 8.000 subreddit, i gestori della piattaforma social californiana hanno deciso di infliggere un altro colpo devastante nei confronti degli utenti. In queste ore, infatti, sono stati cancellati i messaggi e le live chat più vecchie del 1° gennaio 2023.

Reddit cambia tutte le chat

Il passaggio da “chat legacy” a “chat” è avvenuto con una notizia molto spiacevole, in realtà nota agli utenti ancora dal 22 giugno 2022: con la nuova infrastruttura di messaggistica i testi più vecchi del 1° gennaio 2023 sono stati rimossi al fine di ottimizzare il servizio. Nel post originale si legge: “Nella nostra continua ricerca di potenziamento delle comunità, stiamo passando a una nuova infrastruttura di chat. Nel tentativo di garantire una transizione agevole e rapida a questa nuova infrastruttura, migreremo i messaggi di chat inviati dal 1° gennaio 2023 in poi. Questa modifica entrerà in vigore a partire dal 30 giugno”.

Con un po’ di ritardo rispetto alla tabella di marcia, quindi, i messaggi più vecchi al momento sono svaniti dalle chat di tutti i profili, senza alcun promemoria per gli utenti che si sono persi il changelog originale.

Milioni di redditor si sono trovati quindi alla sprovvista e le testimonianze più tristi non mancano: c’è chi si lamenta di avere perso contatti storici, mentre qualcuno ha perso le prime chat memorabili con i loro attuali mariti o mogli. Su Reddit – e non solo – le lamentele non mancano e questa per molti utenti potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso, ovvero la ragione per cui abbandonare definitivamente la piattaforma e passare ad alternative rivali come Discord o Twitter.