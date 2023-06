Reddit: ultimatum per i moderatori delle community

Reddit ha scelto la linea dura per rendere nuovamente accessibili le community ancora private. Gli amministratori (dipendenti dell’azienda californiana) hanno comunicato ai moderatori (volontari) che verranno rimossi, se non riapriranno i subreddit entro la fine della settimana. Domani entreranno in vigore le nuove regole che prevedono API a pagamento per le app di terze parti.

Reddit sostituirà i moderatori disobbedienti

In seguito all’annuncio delle nuove regole, oltre 8.000 subreddit hanno aderito alla protesta iniziata circa due settimane fa. Molti moderatori hanno deciso di mantenere private le rispettive community. Alcuni hanno anche pubblicato contenuti NSFW, quindi sono stati rimossi da Reddit.

Nei giorni successivi è iniziata la “tattica intimidatoria” degli amministratori. Nonostante il tentativo di dialogo, l’azienda californiana ha imposto un ultimatum, chiedendo ai moderatori se apriranno le community entro 48 ore.

I moderatori disobbedienti hanno ricevuto la comunicazione che verranno rimossi entro la fine della settimana. Alcuni di essi hanno riaperto a tutti la community, ma sceglieranno un altro tipo di protesta. L’argomento principale del subreddit r/firefox non sarà più il browser di Mozilla, ma il panda rosso. In base al sito Reddark, al momento sono ancora private oltre 2.200 community.

Molte app popolari, tra cui Apollo, RIF (rif is fun for Reddit), ReddPlanet, Sync e BaconReader, non saranno più disponibili da domani, in quanto il costo delle API è troppo elevato e gli sviluppatori non vogliono inserire pubblicità. Altre app saranno ancora disponibili a pagamento. Lo sviluppatore di Narwhal for Reddit ha comunicato che gli utenti dovranno sottoscrivere un abbonamento (tra 4 e 7 dollari/mese).