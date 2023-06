Blackout Reddit, arrivano nuove pressioni su moderatori

La protesta dei subreddit è ancora in corso, ma non sembra avere alcun effetto nei confronti dei gestori di Reddit. La piattaforma social non è in pericolo e il CEO di Reddit non è affatto preoccupato. Anzi, ormai la pressione sui moderatori sta aumentando in seguito alla rimozione di alcuni mod dalle loro community. Alcuni dipendenti continuano a inviare messaggi “intimidatori” ai responsabili volontari di alcuni forum, che dunque si trovano costretti a riaprire le porte al pubblico e “riaccendere la luce”, e l’intervento da parte degli amministratori non sembra destinato a cessare nel futuro prossimo.

Reddit ancora sotto pressione: è la fine dei blackout?

Come ripreso da The Verge, diverse community stanno riaprendo dopo che i mod hanno condiviso con gli utenti i timori per le azioni di Reddit. In particolare, alcuni moderatori affermano che i subreddit devono riaprire il prima possibile, altrimenti i nuovi mod imposti dai gestori del servizio potrebbero non preoccuparsi della comunità tanto quanto i mod già presenti.

Scendendo nel dettaglio, un mod ha notato un vasto numero di modifiche forzate alle regole del subreddit per il quale lavora come volontario, che si avvicinano maggiormente ai requisiti generali di Reddit e annullano diverse norme concepite per migliorare la qualità dei contenuti.

Un esempio riguarda r/harrypotter, dove l’amministratore ha scritto che “tenere chiusa la community non è un’opzione”, nonostante gli utenti abbiano votato per aderire al blackout. Nel frattempo, però, oltre 2.600 subreddit restano ancora oscurati e su r/ModCoord alcuni utenti condividono ancora messaggi “minacciosi e intimidatori” inviati dagli amministratori.

Il portavoce di Reddit Tim Rathschmidt ha dunque chiuso ogni porta al pubblico affermando che la società non commenterà più “queste dicerie, affermazioni e accuse infondate”, e ritornerà a discutere con la stampa solo nel caso in cui si rivelerà necessario “correggere” i subreddit e la community, che ancora protestano per le API a pagamento.