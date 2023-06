Reddit, mod inviano lettere aperte ai gestori per ritorno app terze parti

Il blackout di Reddit con la protesta dei vari subreddit, lanciata alla luce delle recenti decisioni del CEO di Reddit per quanto concerne l’uso di API nelle app di terze parti, non sembra essere affatto vicino alla conclusione. Nonostante le nuove pressioni sui moderatori, in certi casi forzati a riattivare i subreddit al fine di non trovarsi esclusi dalla community e sostituiti da staff più vicino agli amministratori della piattaforma, la protesta sta continuando.

L’ultima evoluzione della vicenda ha visto i mod di alcune delle comunità più popolari di Reddit inviare lettere aperte all’azienda con alcune richieste molto importanti. Si parla del ritorno delle app di terze parti, naturalmente, ma non solo: quali sono le domande dei moderatori?

Reddit riceve lettere aperte dai mod

Con diverse migliaia di subreddit ancora chiusi, o riaperti ma con contenuti bizzarri al fine di dare vita a una protesta creativa, i moderatori hanno deciso di chiedere “un ritorno al dialogo produttivo del passato” al CEO di Reddit e ai suoi dipendenti, elencando una serie di richieste fondamentali.

Si parte dalla necessità di un “ritorno conveniente” delle app di terze parti, che giovi sia all’azienda che agli utenti. Si parla poi della necessità di ridurre spam, disinformazione, fanatismo e contenuti illegali, introducendo parallelamente strumenti di moderazione e opzioni di accessibilità che corrispondano o superino l’utilità delle app di terze parti, cosicché eventualmente il loro uso venga ridotto con il tempo.

Ancora, i moderatori chiedono di dare vita a una collaborazione sul lungo termine per stabilire roadmap e scadenze ragionevoli per realizzare nuove funzionalità e migliorare la piattaforma social. Reddit, in tutto ciò, dovrà aggiungere un ruolo di livello Senior definito come “Moderator Advocate”, che richiede come qualifica una solida esperienza come moderatore volontario di Reddit. L’obiettivo, naturalmente, è quello di creare un ponte migliore tra la società e l’utenza, evitando conflitti e ostilità tra le parti.

Le lettere affermano infine che la società ha “quasi totalmente eroso” la fiducia con i moderatori dei subreddit, i quali sperano di poterla ricostruire nonostante i precedenti. La risposta da parte di Reddit, dunque, dovrà arrivare entro il 29 giugno, prima che le app di terze parti chiudano definitivamente. Finora il CEO Steve Huffman ha chiarito la posizione di Reddit molto bene, mantenendosi granitica al suo posto senza avvicinarsi al pubblico. Chissà se questo sarà il primo passo verso la direzione giusta.