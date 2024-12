Reddit lancia un nuovo strumento di ricerca AI

L’ultimo anno è stato per Reddit decisamente proficuo. Ad ottobre scorso, infatti, la piattaforma ha finalmente raggiunto la redditività diversificando le sue fonti di guadagno, arrivando a contare quasi 100 milioni di visitatori al giorno. Sarà probabilmente per l’ottimo trend che l’azienda ha ben pensato di sviluppare nuovi strumenti per migliorare l’esperienza di ricerca degli utenti, presentando nelle scorse ore Reddit Answers.

Reddit lancia il suo nuovo tool di ricerca basato sull’AI

Si tratta di una nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale, la quale offre risposte sintetizzate dai post e dalle conversazioni pubbliche presenti nei subreddit SFW (Safe for Work).

L’obiettivo è quello di permettere a Reddit di fornire direttamente risultati pertinenti per le query che le persone potrebbero altrimenti reperire tramite le ricerche su Google, dove è diventato sempre più comune aggiungere “Reddit” alle query.

A detta di Serkan Piantino, il vicepresidente di Reddit, l’obiettivo non è creare un motore di ricerca concorrente, ma guidare gli utenti verso il contenuto stesso, offrendo loro la possibilità di esplorare discussioni contestualizzate.

Reddit Answers può anche raccogliere ciò che accade sulla piattaforma in pochi minuti, secondo il portavoce Tim Rathschmidt, per cui c’è la possibilità che le risposte alle domande poste abbiano risultati tempestivi.

La funzione è attualmente in fase beta ed è disponibile solo in lingua Inglese e solo per un numero limitato di utenti negli Stati Uniti, sia su Web che su iOS. Una maggiore diffusione, però, è in previsione per il 2025 e sempre per il futuro è in programma il supporto per un maggior numero di lingue.