Reddit è redditizia per la prima volta nella sua storia

La piattaforma, che sta infrangendo i suoi record di traffico, ha finalmente raggiunto la redditività diversificando le sue fonti di guadagno. Reddit conta quasi 100 milioni di visitatori al giorno.

Reddit diventa redditizia dopo 17 anni, una svolta economica

“Sono lieto di annunciare che il terzo trimestre è stato un trimestre storico per Reddit“, ha dichiarato Steve Huffman, co-fondatore e CEO della piattaforma, in una lettera agli azionisti. Per la prima volta dalla sua creazione nel 2005, Reddit, quotata in borsa nel marzo 2024, ha raggiunto la redditività, realizzando un utile di 29,9 milioni di dollari nell’ultimo trimestre.

Per il forum di discussione, la cui influenza sulla cultura del web è immensa ma che, come ha sottolineato la CNN, non aveva finora trovato un modello di business valido, si tratta di una svolta economica. Dalla sua quotazione in borsa a Wall Street, la piattaforma, organizzata in sottoforum chiamati subreddit dove gli utenti condividono le loro passioni comuni, ha registrato perdite consistenti: 575 milioni di dollari nel primo trimestre, poi 10 milioni di dollari nel secondo, come riporta il media specializzato The Verge.

Ma Reddit ha finalmente invertito la tendenza: la sua ultima relazione trimestrale, pubblicata martedì 29 ottobre 2024, mostra un aumento del 68% delle entrate, che ora sono suddivise tra ricavi pubblicitari, che raggiungono 315,1 milioni di dollari, e altre entrate, che ammontano a 33,2 milioni di dollari e corrispondono, in realtà, alla monetizzazione dei contenuti generati dagli utenti. All’inizio di quest’anno, Reddit ha autorizzato Google e OpenAI, a utilizzare i contenuti dei suoi forum per addestrare i propri modelli linguistici, in cambio di un compenso economico.

Reddit ha quasi 100 milioni di utenti attivi ogni giorno

L’aspetto forse più impressionante è che Reddit attira 97 milioni di utenti unici al giorno e ha superato la soglia dei 100 milioni nel corso del trimestre. Secondo il suo amministratore delegato, questo rappresenta un aumento del 47% del numero di utenti unici rispetto a ottobre 2023. E, soprattutto, un record assoluto per la “home page di Internet“.

Ma come si spiega questo aumento di traffico? Diversi esperti ritengono che la piattaforma abbia beneficiato degli ultimi aggiornamenti dell’algoritmo di Google, notando che le discussioni su Reddit possono rapidamente salire sopra gli articoli specialistici nei risultati di ricerca. La piattaforma ha effettivamente un vantaggio: gli argomenti trattati nei subforum rispondono a domande specifiche e quindi alle intenzioni di ricerca degli utenti di Internet.

Sebbene sia difficile in questa fase affermare che Reddit sia realmente avvantaggiato da Google, il suo nuovo partner, il rapporto trimestrale mostra un aumento del 70% del numero di visitatori disconnessi rispetto allo stesso periodo del 2023, il che suggerisce un aumento del traffico dai motori di ricerca. Nel 2024, Reddit è la sesta parola più cercata su Google negli Stati Uniti, evidenziando che quando le persone sono alla ricerca di risposte, consigli o comunità, si rivolgono a Reddit, osserva Steve Huffman.

La ricetta del successo di Reddit: la strategia di internazionalizzazione

Steve Huffman, cofondatore di questa piattaforma storicamente preferita dagli anglofoni, attribuisce questo spettacolare aumento anche a una strategia di internazionalizzazione e di sostegno alle comunità locali, notevolmente facilitata dall’uso dell’intelligenza artificiale:

“Quest’anno abbiamo iniziato a utilizzare l’intelligenza artificiale per tradurre il corpus di Reddit in altre lingue, rendendolo più accessibile ai non anglofoni, che ora possono goderne nella loro lingua madre. Questa strategia si è dimostrata particolarmente efficace in Francia, Regno Unito, India, Italia e Filippine, mercati in più rapida crescita. Stiamo assistendo a un rapido aumento del numero di utenti, ma anche allo sviluppo di comunità locali, alcune delle quali di nicchia, che stanno iniziando a prosperare“. conclude nella sua lettera.